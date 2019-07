Concerte scumpe in loc de asfaltare, in Sectorul 6? Ce arata calculele unui consilier local

Ziare.

com

In luna mai, Primaria Sectorului 6 a organizat, prin intermediul Centrului Cultural European pe care il are in subordine, o serie de concerte numite "Sase Fest - Distreaza-te cat sase". Aceste concerte - sustinute de artisti ca Loredana, Stefan Banica, Alina Eremia, Lidia Buble, Feli sau Randy - au fost prezentate de Cosmin Selesi si Dan Badea si s-au desfasurat in Parcurile Drumul Taberei si Crangasi in zilele de 17, 18 si 19 mai.Pana aici, toate bune, de vreme ce bucurestenii chiar au nevoie de distractie! Problema - sustine consilierul local USR Cosmin Manole - este ca pe evenimente s-au cheltuit sume uriase de bani, in mod nejustificat., mai spune Cosmin Manole.Potrivit consilierului USR, costurile de organizare - scena si aparatura, artificiile, butaforia, paza, asistenta medicala etc - s-au ridicat la 1.188.302 lei (circa 249.986 euro).In plus, pentru a canta la 'Sase Fest', onorariul Loredanei a fost de 96.000 lei (20.276 euro), cel al lui Stefan Banica de 52.335,80 lei (11.953 euro) . In paralel, pentru prestatia Directiei 5 s-au platit 57.600 lei (12.166 euro), pentru cea a lui Randi 26.400 lei (5.576 euro), pentru cea a Lidiei Buble 24.000 lei (5.069 euro), iar pentru a a lui Feli s-au dat 21.600 lei (4.562 euro).Per total aproape 2,2 milioane de lei (aproape jumatate de milion de euro) s-au cheltuit pe aceste concerte, sustine consilierul USR Cosmin Manole.In context, ne-am intrebat, spre exemplu, cum a procedat Centrul Cultural European pentru a-i contracta si a-i plati pe artisti. Exista o procedura anume, stabilita de lege? Au fost artistii selectati si contractati direct sau prin intermediul unei firme de impresariat artistic?In ciuda instentelor noastre, nu am reusit sa obtinem, in cursul dupa-amiezii de ieri, telefonic, un punct de vedere de la primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu.In consecinta, l-am contactat pe directorul Centrului Cultural European, Cosmin Teleasca. Aceasta a spus ce ne va raspunde la intrebari, dar nu la telefon, ci numai daca i le adresam in scris, pe adresa de email a Centrului Cultural European.Zis si facut.a solicitat informatiile de la CCE si de la Primaria Sectorului, informatii cu privire la modul in care a fost organizat evenimentul. Deocamdata, nu am primit niciun raspuns. Daca il vom avea, vom reveni cu detalii.