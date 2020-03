Conducerea CJ Neamt, acuzata ca achizitioneaza jante de aliaj si anvelope de iarna, in plina pandemie

Ziare.

Presedintele Consiliului Judetean Neamt este Ionel Arsene (foto centru), liderul organizatiei PSD.Potrivit lui Florin Hopsa, CJ Neamt va cumpara jante de aliaj cu 900 lei bucata, anvelope de iarna, covorase de cauciuc, tavita pentru portbagaj, memorie desktop si SDD de 65.000 lei, dar si sisteme desktop de peste 58.000 lei."Considerati ca acestea sunt pregatiri intense pentru tratarea pacientilor cu coronavirus la Spitalul Judetean subordonat Consiliului Judetean Neamt? Va spun eu ce este in limbaj popular: '' si mai direct, lipsa totala de respect, si dispret fata de cetatenii judetului.In spital, toate cadrele medicale se plang de lipsa echipamentelor de protectie, de dezinfectanti, si cei de la CJ Neamt fac ce au facut in ultimi patru ani: poze, proiecte pe hartie si achizitii total nepotrivite cu nevoile cetatenilor! In acest timp oameni de afaceri, intreprinzatori, voluntari, elevi, ONG-uri, fac donatii si isi unesc fortele pentru a trece cu bine peste acest moment dificil", a spus Florin Hopsa.