Conducta de apa a unui oras din Romania a fost carpita cu... bucati de lemn (Foto)

Un localnic a facut o fotografie cu un tronson din conducta - in care se pot observa clar bucatile de lemn - si a publicat-o pe contul sau de Facebook."Apa prod.....firma de stat ....rezultatele sunt astea...si nu e abureala.....poza asta e reala si asa este situatia!!!! In Hateg Hunedoara.......conducta Apa Prod ca in telenovele, ba nu fiti nebuni.....poza asta nu e un trucaj..o puteti vedea in Hateg .......mandria Apa Prod! ", a scris pe reteaua sociala Cristi Magurean.In replica, Apa Prod SA Deva - compania care furnizeaza apa in oras - a transmis ca acea conducta este din 1978, iar tronsonul respectiv ar urma sa fie inlocuit "in perioada urmatoare"."In urma fotografiei publicate in spatiul public, care arata un tronson din conducta de alimentare cu apa a orasului Hateg, facem urmatoarele precizari:Acea conducta este din anul 1978 si face parte din aductiunea Santamaria Orlea-Hateg. Tronsonul de conducta, pe o distata de 580 metri, urmeaza sa fie inlocuit in perioada urmatoare. Acesta a fost prevazut pentru inlocuire iar, la momentul de fata, suntem in situatia de achizitie a conductei si materialelor necesare inlocuirii acestui tronson. Valoare acestor lucrari este de aproximativ 145.000 euro", a transmis intr-un comunicat de presa Apa Prod SA Deva.De asemenea, compania spune ca inlocuirea intregii conducte este cuprinsa in urmatorul program de investitii."In urmatorul program de investitii european este cuprinsa inlocuirea intregii conducte de aductiune de la Santamaria Orlea pana la rezervorul de inmagazinare al orasului Hateg, pe o lungime totala de 3,2km. Lucrarile prevazute in POIM vor demara in al treilea trimestru al acestui an", conform sursei citate.