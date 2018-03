Consilier local din Bucuresti: Va rog sa imi permiteti sa plec acasa sa imi bat nevasta preventiv (Video)

Ziare.

In timp ce o doamna discuta in timpul sedintei despre anumite probleme de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3, consilierul local Cornel Pelinaru (PMP) a cerut permisiunea sa se retraga."Domnule primar, am sa va rog sa imi permiteti sa plec si eu acasa sa imi bat nevasta preventiv sa nu se ajunga...", a spus Pelinaru, indicand spre doamna care vorbea.Imediat, consilierul local Stelian Ene (USR) a cerut sanctionarea lui Pelinaru cu un avertisment."Conform regulamentului acestui Consiliu, exista sanctiunea unui avertisment. Mie mi s-a parut un gest total deplasat. In sedinta de astazi in care am discutat despre alocarile de fonduri la serviciile sociale pentru preventia abuzului domestic, sa te ridici si sa spui...sa iei in deradere ideea de violenta impotriva femeii.Eu ma delimitez categoric de asa ceva si va propun sa votam o sanctiune de avertisment pentru domnul Pelinaru, pentru iesirea dumnealui care e total deplasata", a declarat Stelian Ene.Presedintele de sedinta a supus la vot propunerea lui Ene. Cu sase voturi "pentru", 14 "impotriva" si 7 "abtineri" amendamentul nu a fost aprobat. Astfel, Pelinaru nu a fost sanctionat in urma reactiei din timpul sedintei.Citeste si Balci in sedinta de consiliu de la Bucuresti: Firea ameninta ca publica lista cu "iubitii" PNL din Primarie si ii acuza pe consilieri de lipsa de educatie si "tratament adecvat"