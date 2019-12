Consilierii generali au decis: Firea poate sa-i ceara lui Orban 1,5% din PIB pentru Bucuresti

Ziare.

In textul proiectului de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General de miercuri se arata ca PMB solicita Guvernului alocarea a 1,5% din PIB.Motivatia administratiei Firea: Bucurestiul contribuie cu sume uriase la incasarile statului, dar primeste inapoi din ce in ce mai putin, de la un an la altul. Iar sumele ar fi insuficiente, arata Gabriela Firea, pentru a sustine dezvoltarea Capitalei.Potrivit primarului general, in Capitala sunt peste 4 milioane de oameni - rezidenti, studenti, oameni care vin sa viziteze etc - asa ca e firesc ca si cheltuielile edilitare sa fie mari. Or, e nevoie de mai multi bani pentru a rezolva problemele cu finantarea transportului si a termoficarii, dar si a sustine alte investitii necesare.La dezbaterea proiectului, consilierul general USR Alexandru Gadiuta a intrebat de ce s-a optat pentru solicitarea a 1,5% din PIB si nu pentru solicitarea 2 sau 3% din PIB. Consilierul n-a primit un raspuns edificator.In acele din urma - cel mai probabil din dorinta de a nu putea fi ulterior invinuiti pentru ca n-au facut suficiente eforturi pentru bucuresteni - consilierii generali au adoptat proiectul, cu 28 de voturi pentru, 3 impotriva si 3 abtineri.Merita mentionat ca acest proiect adoptat nu face decat sa permita administratiei Firea sa solicite Guvernului Orban cei 1,5 % din PIB. Nu exista nicio garantie ca Guvernul va aloca, intr-adevar, fondurile in acest cuantum pentru Capitala.