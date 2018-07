Consiliul Judetean Ilfov a dat in judecata Ministerul Fondurilor Europene

Ziare.

Suma reprezinta contravaloarea finantarii pierdute in cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Ilfov, POIM 2014-2020, ca urmare a incalcarii dreptului la o buna administrare, sustine CJ Ilfov."Cetatenii judetului Ilfov au fost privati de un drept pe care chiar statul roman, prin Guvernul sau, si l-a asumat odata cu aderarea la Uniunea Europeana. Rostul Consiliului Judetean este sa contribuie la cresterea calitatii vietii locuitorilor, de aceea consider ca gestul nostru este unul firesc. Peste 210.000 de oameni, din 22 de localitati din Ilfov, depind de finantarea acestui proiect", a declarat Marian Petrache, presedinte Consiliul Judetean Ilfov.Pe 14 martie 2018, Consiliul Judetean Ilfov a inaintat Ministerului Fondurilor Europene Contestatia in procedura prealabila actionarii in judecata.Prin Contestatia in procedura prealabila actionarii in judecata Consiliul Judetean Ilfov a cerut:- Emiterea de urgenta a notei de aprobare a finantarii in conformitate cu prevederile pct. 4.1.2 din "Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor. Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apa si Apa Uzata."- Transmiterea de urgenta a notificarii pentru proiectul major catre Comisia EuropeanaMinisterul Fondurilor Europene este Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) . In aceasta calitate, Ministerul Fondurilor Europene este singurul responsabil pentru procesul de evaluare, arata CJ Ilfov.Valoarea initiala a investitiilor propuse prin acest proiect era de 342,8 milioane de euro cu TVA inclus (conform studiului de fezabilitate).