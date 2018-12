Cove e manager la Teatrul Ion Creanga, dupa ce a castigat concursul Primariei

Ziare.

Proiectul sau de management a obtinut nota 9,17 (nota 9,08 in prima etapa si 9,25 in a doua etapa) . El a fost unicul candidat pentru functia scoasa la concurs pe data de 14 noiembrie, potrivit Primariei Capitalei.Potrivit unui anunt postat pe pagina de Facebook a teatrului, incepand cu data de 7 august Gabriel Coveseanu a detinut functia de manager interimar al institutiei, conform dispozitiei nr. 1.422/10.08.2018, emisa de Primaria Municipiului Bucuresti.Absolvent al Academiei de Teatru si Film, Gabriel Coveseanu s-a alaturat echipei de la "Ion Creanga" in anul 1997, actorul interpretand in cei peste douazeci de ani petrecuti pe scena roluri dintre cele mai diverse, sub indrumarea unor regizori precum: Cornel Todea, Boris Petroff, Cezarina Udrescu, Attila Vizauer, Sorana Coroama-Stanca, Theo Herghelegiu sau Octavian Jighirgiu.In paralel cu activitatea din teatru, s-a remarcat si in calitate de prezentator TV in emisiuni de divertisment devenind celebru ca asistent al Andreei Marin la Surprize Surprize (TVR), iar acum realizeaza o emisiune la ProTV alaturi de Adela Popescu.