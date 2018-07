Criza de apa continua la Bacau. 200.000 de oameni stau zilnic la coada pentru cativa litri

19.07.2018 programul de furnizare a apei potabile este 06:00-08:00 si 18.00-20.00

Totul s-a intamplat din cauza unei avarii la o conducta.Situatia este atat de grava incat la Spitalul Judetean au fost reprogramate zeci de operatii, intrucat rezervoarele unitatii medicale functioneaza la cota de avarie, potrivit Digi24 Andrei Popa, managerul Spitalului Judetean Bacau, spune ca nu pot fi rezolvate decat urgentele: "Tot ce s-a putut, s-a reprogramat pentru perioada in care va fi apa curenta in mod constant".In timp ce compania de apa din Bacau promite ca va rezolva criza pana vineri, sute de angajati ai primariei, dar si pompieri alimenteaza locuitorii cu apa din rezervoarele ISU.Intre timp, CRAB precizeaza programul de furnizare a apei potabile pentru ziua de joi:"Incepand cu orele 22:00, vor fi initiate probele si manevrele de umplere a conductei de aductiune Valea Uzului - Bacau.Pentru ziua de, fiind posibil ca in zonele inalte ale Municipiului Bacau (Republicii, Miorita, Energiei, Centru) apa saajunga la etajele superioare.Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", se arata intr-un comunicat de presa remis miercuri seara.In acest context, PNL Bacau a cerut, in 15 iulie, demisia primarului Cosmin Necula argumentand ca edilul este incapabil sa gestioneze problemele orasului."Administratia Necula si-a dovedit inca o data incompetenta, incapacitatea de a gestiona problemele orasului si de a realiza investitiile de care cetatenii au nevoie.Orice avarie poate fi inteleasa. Nimeni nu isi doreste sa lase un oras intreg fara apa si nu provoaca de buna-voie o astfel de situatie de criza.S-a tot spus ca primarul 'a avut ghinion'.Daca acest ghinion inseamna ghinion si pentru bacauani, un motiv in plus ca primarul Cosmin Necula sa isi dea demisia. Pentru ca in situatia deselor avarii de la compania de apa nu este vorba doar despre ghinion", a precizat pe Facebook PNL Bacau.La randul sau, primarul Necula a solicitat, pe 17 iulie, demisia directorului tehnic al Companiei Regionale de Apa Bacau (CRAB), pentru ca, sustine edilul, "este inadmisibil ca in secolul XXI, cu mijloacele de care societatea dispune, umplerea cu apa a unei conducte sa conduca la o noua avarie la aceeasi conducta, in aproximativ acelasi loc".