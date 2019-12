Cu 6 luni inainte de alegeri, Firea promite un spital faraonic. Va fi a doua cea mai mare cladire dupa Casa Poporului

Ziare.

Potrivit primarului general al Capitalei, studiul de fezabilitate al cladirii a fost realizat de Compania Municipala Dezvoltare Durabila SA si de Compania Municipala Trustul de Cladiri Metropolitane SA."S-a realizat acesta documentatie in numai 8 luni. E un timp foarte scurt, in comparatie cu 2-3 ani, cat obisnuia, de regula, sa astepta Primaria Capitalei ca sa primeasca un studiu de fezabilitate.Urmeaza sa aprobam indicatorii tehnico-economici in Consiliul General si, din martie, sa incepem lucrarile. Acestea vor dura 3 ani", a mai precizat primarul general al Capitalei, intr-o conferinta de presa.Aceasta nu a mentionat cine va construi spitalul, dar a promis ca va anunta in curand numele societatii si ca termenul de constructie va fi respectat. Va construi oare vreo companie municipala acest spital? E greu de spus.Ceea ce stim, la acest moment, este ca Gabriela Firea promite ca lucrarile nu vor costa mai multe de 400 de milioane de euro."E un pret mic pentru un spital care urmeaza sa aiba 1.000 de paturi, dintre care 750 pentru spitalizare permanenta.Vor fi 31 de sali de operatie. Vom avea 2 acceleratoare de particule pentru tratarea bolnavilor de cancer", a precizat Gabriela Firea.In plus, sustine Gabriela Firea, spitalul ar urma sa aiba si un turn inalt de 12 etaje, cu heliport.Acest complex medical promis de Firea si numit, generic, Spitalul Metropolitan Bucuresti, ar urma sa se ridice pe o suprafata de 10 hectare din Pipera."Vom crea 1.300 de locuri de munca, dintre care 1.100 medici si asistente. Vom avea spatii de cazare pentru personalul medical si pentru rudele celor internati", a mai promis Firea.Arhitectul Gabriel Dumitache, coordonatorul proiectului, a prezentat, in cadrul coferintei de presa, planse desenate care arata cum a fost gandita structura spitalului.De asemenea, acesta a precizat ca spitalul va fi a doua cea mai mare cladire din Romania, dupa Casa Poporului."Va fi o cladire cu o dimensiune foarte mare. Suprafata totala a acestui spital va fi de 247.000 de metri patrati, ceea ce reprezinta o cladire extrem de importanta. Va fi a doua cladire din Romania dupa Palatul Parlamentului", a mai spus arhitectul.Marius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea, a sustinut ca administratia este pregatita pentru a reconfigura intreaga zona.Spre exemplu, sustine Coaje, in zona ar urma sa se construiasca si o strada in Pipera, care ar urma sa se numeasca Strada Spitalului.Daca lucrarile la spital vor incepe, intr-adevar, in luna martie si daca se vor putea finaliza in numai 3 ani, e greu de spus. Comparativ, atunci cand a anuntat ca vrea sa construiasca o sala polivalenta uriasa in Capitala, PMB abia daca a oferit cateva informatii si a refuzat sa puna la dispozitia presei si a cetatenilor documentatia realizata din bani publici pentru pregatirea lucrarilor.