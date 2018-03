Cu ce se mai ocupa deputatii PSD: Vor sa schimbe numele unor localitati... cu 25 de ani intarziere

Ziare.

Daca proiectul de lege va trece de Camera Deputatilor, unde se afla in dezbatere, atunci numele tuturor localitatilor vor fi scrise cu "a".Asta inseamna ca toate actele persoanelor din aceste localitati ar trebui schimbate. Insa Florin Buicu, deputat PSD, a declarat ca asta se va intampla doar in momentul in care documentele respective vor expira."Prin proiectul de lege de acum venim si stabilim clar cate municipii, cate orase, cate comune si sate sunt in structura fiecarui judet. Si, in plus, datorita faptului ca de-a lungul timpului pentru unitatile administrativ-teritoriale care erau trecute cu 'a', ele in momentul in care au fost propuse spre legiferare au aparut cu 'i' si invers, raman toate aceste localitati corecte cu 'a'", a declarat Florin Buicu, deputat PSD.Printr-o hotarare a Adunarii Generale a Academiei Romane din 1993 s-a decis revenirea la scrierea cu "a", in loc de "i".