Cu tocurile prin istoria Bucurestiului! Un parc istoric din Capitala risca sa fie mutilat, din snobism si nepricepere

Amenajarea peisagistica a Gradinii Icoanei a fost realizata, in 1873, de horticultorul Louis Leyvraz. Ulterior, in parc s-au adus statui si s-au facut mici modificari. In mod normal, in aceste conditii - daca ar fi fost restaurat periodic si ingrijit cum se cuvine - locul ar fi trebuit sa isi pastreze farmecul pe care il avea in urma cu mai bine de un secol. Din pacate, autoritatile locale nici n-au vrut si nici n-au prea stiut cum sa intretina gradina. Asa ca, odata cu trecerea timpului, ea a devenit un loc prafuit si destul de anost.In urma cu un deceniu si ceva, insa, peisagistul Nicolas Triboi - absolvent al prestigioasei scoli de peisagistica de la Blois - a proiectat o serie de lucrari de restaurare. Unele dintre ele s-au si realizat, dar nu pana la capat si nu in maniera indicata de specialist.Spre exemplu, Nicolas Triboi sustine ca in proiectul sau se prevedea ca pe alei trebuie asternut nisip de concasare "care nu facea nici noroi, nici praf".La cele mai recente lucrari de restaurare a gradinii, insa, Primaria Sectorului 2 a adus mai putin nisip decat era necesar si a completat cu unul de plaja, impropriu restaurarii. Una peste alta, aleile au ramas neterminate.In plus, de-a lungul timpului, Administratia Domeniului Public (ADP) de la Sectorul 2 a facut si o multime de alte greseli, dupa cum reiese dintr-un amplu material documentar realizat de peisagistul Diana Culescu.Printre altele, ADP a vopsit elemente din corten (un otel special, scump, care oxideaza si care e cautat tocmai pentru ca arata ca si cum ar fi acoperit de rugina). In plus, administratia nu a restaurat si nici nu a intretinut asa cum trebuie nici fantana si nici elementele care marcheaza fostul curs de apa din parc.Asa ca incetul cu incetul Gradina Icoanei a ajuns sa aiba aspectul neingrijit si prafuit de astazi.In februarie 2018, la solicitarea ADP Sector 2, Garden Center Group SRL a realizat un studiu de fezabilitate pentru "Reamenajare Parc Gradina Icoanei". In acest document este descrisa starea improprie a gradinii si sunt propuse o serie de lucrari care sa-i redea farmecul.Printre altele, peisagistii care au intocmit studiul propun ca aleile sa fie umplute cu pietris compactat (asa cum ar fi trebuit umplute inca din 2008 - n.red.) si marginite cu borduri din granit noi (dar similare ca aspect cu acelea existente, care s-au degradat in timp).In plus, peisagistii sustin ce merita indepartate din parc aparatele de fitnes, mai multe panouri de semnalizare, dar si aparatele la care se vand cafea si cartele telefonice.De asemenea, pesisagistii sustin ca stalpii de iluminat si cismelele nefunctionale ar trebui inlocuite cu alte elemente care sa redea aspectul locului. Urmau sa se toarne si niste fundatii de beton pentru banci noi.Documentatia prevede ca locurile de joaca din parc n-ar trebui, insa, inlocuite pentru ca sunt destul de noi.Studiul de fezabilitate prezinta si o lista a plantelor necesare pentru a reda aspectul verde si proaspat al parcului. Astfel, ar urma sa se planteze in gradinia o varietate de plante, de la pini pana la tuia, magnolii si iedera.In plus, mai spun specialistii, ar trebui aduse rulouri de gazon, care sa fie irigat ulterior pentru a ramane verde.In luna iulie 2019, ADP Sector 2 a lansat o licitatie pentru proiectarea si executia reamenajarii Gradinii Icoanei. Singura firma care s-a inscris a fost cea care a realizat si studiul de fezabilitate: Garden Center Group SRL. Si, evident, aceasta companie a si castigat licitatia, urmand sa lucreze in Gradina Icoanei contra sumei de 2.763.611 lei.Documentatia de atribuire a contractului de reamenajare a Gradinii Icoanei contine, pe langa studiul de fezabilitate, un memoriu justificativ (adica un document prin care Primaria Sectorului 2 justifica investitia pe care vrea sa o faca in parc).In acest memoriu justificativ, primaria de sector nu mai vorbeste despre alei pe care se pune pietris, ci despre alei acoperite cu pavaj Apia Antica galben cochilfer. Acest tip de pavaj este alcatuit, de fapt, din dale.De ce ar fi asta o problema? Din cauza ca, pana la urma - desi are nevoie de o multime de avize - tot primaria de sector decide cum se va interveni in parc. Iar daca vrea sa puna dale, ar putea-o face, indiferent daca e legal si oportun sau nu.Consilierii locali de la Sectorul 2 au votat indicatorii tehnico-economici ai proiectului de interventie in Gradina Icoanei. Din textul hotararii nu reiese, insa, daca aleile vor fi umplute cu nisip rezultat din concasare sau daca vor fi acoperite cu dale.Peisagistul Diana Culescu sustine folosirea unor materiale impermeabile pentru pavarea aleilor (cum ar fi, sa spunem, dalele asezate pe beton - n.red.) ar impiedica hranirea arborilor. Iar acestia ar ajunge, in cele din urma, sa moara.L-am intrebat pe viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, ce urmeaza sa se intample cu Gradina Icoanei. Isi va recapata farmecul de odinioara? Sau gradina amenajata in 1873 va fi rasa de pe fata pamantulului si inlocuita cu un banal parc de cartier?Dan Cristian Popescu ne-a spus ca nu isi doreste modificari majore in zona. Mai ales ca face parte din familia Babeanu (care a ctitorit Biserica Icoanei din Sectorul 2 - n.red.) si, in consecinta, are un atasament sentimental fata respectivul loc. Cu toate astea, administratia de sector a vorbit despre pavarea aleilor."Noi nu vrem sa modificam mare lucru acolo. Aleile or sa ramana aceleasi (in sensul ca nu li se va schimba traseul - n.red.). Sunt discutii acolo despre alei, in sensul ca foarte multi oameni s-au plans de nisip.Pentru ca atunci cand vii cu caruciorul cu copilul e complicat. Sau pentru persoanele cu dizabilitati. Sau doamnele, cand vin cu tocuri, e mai complicat. E discutie cu canalul acela. Iarna nu este apa, din cauza ca vechiul parau nu mai exista. E fantana hexagonala careia lumea spune ca nu prea ii vede sensul.Mai e o discutie cu o statuie a lui Paunescu pe care a bagat-o Ontanu (fostul primar Neculai Ontanu - n.red.) acolo aiurea. A pus-o cu spatele catre parc si a luat o bucata din parc. Sunt discutii", a declarat viceprimarul Sectorului 2 pentruDan Cristian Popescu spune, insa, ca oricum pana sa se ia o decizie privind lucrarile care se vor efectua in Gradina Icoanei mai sunt multe etape procedurale de parcurs."Am vazut ca s-a vorbit deja in spatiul public despre faptul ca proiectul ar fi prost. Dar proiectul nici nu exista. Cum ar putea fi prost?Noi am facut o dezbatare publica deja (pe 22 ianuarie - n.red.). Dar nu toti cei interesati au putut fi prezenti. Asa ca vom mai face inca una, peste doua-trei saptamani. O vom mediatiza asa cum trebuie, din timp.Dupa a doua dezbatare, se va intocmi un studiu istoric. Va fi baza proiectului (de reamenajare -n.red.), de vreme ce Gradina Icoanei este monument istoric. Dupa studiul istoric - ce urmeaza sa fie facut de specialisti de la Ministerul Culturii sau agreati de acest minister - urmeaza sa mai facem inca o dezbatere publica. In cadrul acesteia, vom prezenta public studiul istoric.Abia dupa aceasta dezbatere, firma care a castigat licitatia se va apuca sa intocmeasca proiectul. Iar la finalizarea proiectului, vom face inca o dezbatere si vom prezenta proiectul", a mai spus Dan Cristian Popescu.