Cum a pus Guvernul Orban bete-n roate trotinetelor electrice. In loc sa le incurajeze, a facut folosirea lor mai riscanta

Marile semne de intrebare ale ordonantei: Vor lua politistii la goana trotinetele, pe trotuare?

Conducatorii de trotinete: In loc sa trimtem copiii de 14 ani pe carosabil, mai bine am construi piste in orase!

Pana de curand, in legislatia tarii noastre nu exista nicio mentiune privind modul in care ar trebui sa circule romanii cu trotinetele electrice, pe drumurile publice. Asa ca fiecare mergea pe unde voia.Parte dintre conducatorii de trotinete circulau pe trotuare. Iar atunci cand accelerau excesiv sau, din varii motive, isi pierdeau echilibrul, accidentau pietonii. Altii circulau pe carosabil si uneori erau accidentati de masini. Per total, in ultima perioada, s-au raportat 219 astfel de incidente, potrivit Guvernului Romaniei. Cate altele nu s-au inregistrat nimeni n-ar putea spune.Ca sa rezolve aceste probleme, in vara lui 2019, deputatul liberal Sorin Dan Moldovan - sustinut de colegi ca Virgil Daniel Popescu, Lucian Bode si Catalin Predoiu, viitori ministri in Cabinetul Orban - a initiat un proiect de lege. Liberalii sustineau ca viitoarea lege are rolul de a-i proteja pe conducatorii de trotinete, care sa stie, in sfarsit, pe unde au dreptul sa circule si ce obligatii le revin, in trafic. Respectivul proiect prevedea ca romanii vor putea circula pe drumurile publice (nu se mentiona ca si pe trotuare - n.red.) cu trotinete care sa atinga viteze de pana la 40 km/h. In plus, trotinetele trebuiau echipate cu lumini pentru noapte. Iar alte detalii urmau sa fie stabilite printr-un regulament de aplicare a legii.Proiectul a fost adoptat de Senat, iar pe 28 octombrie 2019 a ajuns, pentru dezbateri, la Camera Deputatilor, care e for decizional.Cum sustinatorii proiectului ajunsesera intre timp la putere, ne-am fi asteptat ca acesta sa devina lege in scurt timp. Numai ca lucrurile n-au mers chiar asa.In loc sa promoveze initiativa colegilor sai, premierul Ludovic Orban a transmis Parlamentului ca Guvernul nu sustine proiectul de lege pentru reglementarea trotinetelor.Mai exact, Ludovic Orban a transmis ca, daca dintre toate vehiculele electrice se doreste ca doar trotinetele sa circule pe drumurile publice, atunci ar trebui impusa o interdictie clara pentru celelalte, cum ar fi Segway.In plus, sustinea Orban, in conditiile proiectului propus de liberali, trotinetele electrice ar fi ajuns sa se confunde, in legislatie, cu mopedele. Iar asta trebuia evitat.Mai multe puteti afla citind punctul de vedere al lui Ludovic Orban, postat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului (SGG):Interesant este ca - desi n-a sustinut initiativa colegilor sai - Ludovic Orban a vrut, totusi, ca Guvernul sau sa impuna reguli pentru trotinetele electrice. Asa ca, pe 15 ianuarie, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta (OUG), al carui scop era tot sa stabileasca cine si pe unde are dreptul sa circule cu trotineta electrica In proiectul de ordonanta propus de MAI, regulile erau mult mai clare: cu trotinete electrice cu viteza maxima de 25 km/h au dreptul sa circule, doar pe piste de biciclete si pe carosabil (dar niciodata pe spatiul pietonal al trotuarelor), persoanele in varsta de cel putin 14 ani.Trotinetele trebuie dotate cu lumini pentru noapte, iar accesul lor urma sa fie permis doar pe soselele unde limita de viteza este de cel mult 50 km/h.Pentru incalcarea regulilor, politistii rutieri puteau da amenzi cuprinse intre 870 si 1.160 de lei.Mai multe puteti afla din textul ordonantei, asa cum apare ea pe site-ul MAI, dupa consultarile cu societatea civila:Din datele publice, aceasta este forma de OUG care a intrat marti, 4 februarie, in sedinta de guvern, pentru a fi adoptata. Daca ordonanta a trecut chiar in aceasta forma vom sti abia dupa ce se publica in Monitorul Oficial. Dar daca a trecut asa, ea ridica o serie de semne de intrebare.Printre ele: cum vor interzice, in practica, politistii rutieri circulatia cu trotinetele electrice pe trotuare? Ii vor fugari pe cei care se fac vinovati, pentru a-i amenda? Vor pune filtre rutiere pe trotuare?In plus, e greu de inteles de ce considera Guvernul ca un copil de 14-16 ani cu trotineta electrica ar fi in siguranta daca circula pe carosabil. Mai ales pe strazile aglomerate din Capitala, n-ar putea copilul sa se sperie si sa provoace o tragedie, pe sosea?Iar acestea sunt doar cateva dintre neajunsurile proiectului de ordonanta. Iata-le si pe celelalte, descrise chiar de conducatorii experimentati de trotinete electrice.Peste 7.400 de utilizatori de vehicule electrice (inclusiv trotinete) s-au reunit, din 2017 incoace, intr-o comunitate online numita We Are Electric. Unul dintre reprezentantii acestei comunitati, Mihnea Raducu, a explicat pe larg pentrude ce buna parte dintre regulile introduse prin ordonanta risca sa nu aiba efect sau sa faca mai mult rau decat bine."E bine sa ne gandim si la efectele legii. Nici cu bicicleta nu e voie sa circuli pe trotuar. Si nu cumva se circula? Ei bine, cum e acum cu bicicletele va fi in viitor si cu trotinetele!Noi, in comunitate, facem sondaje pentru a stabili cum e mai bine sa circulam cu trotinetele electrice. Si regula este sa circulam pe carosabil, atunci cand se poate. Si pe trotuar, atunci cand acesta este gol.Sigur ca exista si conducatori de trotineta - in special din randul celor care le inchiriaza, cu ajutorul unei aplicatii de pe telefonul mobil - care circula de parca n-au niciun Dumneazeu. Si care pot accidenta pietoni, pe trotuar.Dar solutia nu este sa interzici, ci sa construiesti piste de bicicleta, pe care pot circula, potrivit legii, si trotinetele electrice. Asta asteptam noi de la legiuitor: sa gaseasca modul de a obliga autoritatile locale sa construiasca aceste piste!Eu circul cu trotineta electrica de circa 2 ani, in care am parcurs peste 3.500 de kilometri. Si va pot spune ca textul ordonantei a fost scris de cineva care n-a mers nici macar 100 de metri cu trotineta. Si va spun de ce.Cand are bateriile incarcate 100%, trotineta mea poate atinge si 30 de km/h. Dar cand bateriile se descarca la sub 50% din capacitate, viteza maxima pe care o mai poate atinge trotineta scade si la 11 km/h. Ar fi bine sa ies pe strada la viteza maxima de 11 km/h, pentru ca asa spune legiuitorul? Eu nu cred.Sa ne gandim ca ies pe o strada cu o singura banda, pe care mai e si linie de tramvai. Cum fac? Eu voi merge pe mijlocul benzii, din cauza ca trebuie sa evit gurile de canal de langa borduri. Nu se face coloana de masini in spatele meu?", a declarat Mihnea Raducu pentruIn plus, sustine Mihnea Raducu, ar fi periculos sa obligi sa iasa in trafic copii cu trotinete electrice. Oricand unul dintre ei ar putea reactiona imprevizibil. Mai ales ca soferii - si mai cu seama taximetristii din Bucuresti - nu sunt niciodata din cale afara de intelegatori cu conducatorii de trotinete!Nu in ultimul rand - sustine reprezentantul comunitatii We Are Electric Romania - limitarea prin lege a vitezei trotinetelor electrice e o problema."Viteza maxima in Romania este de 130 km/h. Dar nu e stabilit prin lege ca poti iesi in trafic doar cu masini care nu pot depasi aceasta viteza, nu? Ce-ar insemna o limitare ca asta? Ca nu iti mai poti cumpara aproape nicio masina...La fel, exista si trotinete electrice care pot atinge mai mult de 25 de km/h, viteza maxima prevazuta in ordonanta. In mod normal, trebuie sa le putem folosi si pe acelea. Si, fireste, cine circula cu mai mult de 25 km/h, viteza legala, o va face pe riscul sau si va putea fi amendat. Sunt de acord cu asta.Iar posibilitatea de a circula pe strazi pe care limita maxima de viteza este 50km/h e, de asemenea, o problema. Printre altele, din cauza ca in Bucuresti, pe cele mai multe strazi, limita de viteza este de 60 km/h. Deci pe acolo nu s-ar putea circula cu trotineta, in conditiile ordonantei de urgenta.Apoi, de regula, indicatoarele cu limita de viteza se gasesc la capetele de intrare si iesire ale unui drum. Daca intri pe respectivul drum de pe o alee laterala, sa spunem, nici macar nu stii care e limita de viteza. Si atunci cum circuli?", se intreaba reprezentantul comunitatii We Are Electric.Practic, potrivit ordonantei, un bucurestean care a mers o bucata de drum pe trotineta ar trebui atunci cand intra pe o alta sosea (in cazul in care nu stie cu cat se circula pe aceasta) sa se opreasca. Si fie sa isi ia trotineta in brate, fie sa o impinga pana la cel mai apropiat indicator de limitare de viteza. Si abia apoi sa hotarasca daca se poata urca inapoi pe vehiculul electric sau e nevoie sa mai mearga pe langa el inca o bucata de drum.Or, asa ceva ar fi intr-adevar absurd si ar descuraja una dintre singurele modalitati ecologice de transport, intr-un Bucuresti deja sufocat de poluare!"Dupa parerea noastra, fie ar trebui ca limita de viteza a drumului pe care avem voie sa circulam sa fie 60 km/h, fie sa se mentioneze in ordonanta ca putem circula pe drumurile din localitate, fara a se mai face referire la limita de viteza. Fie sa scadem limita de viteza, in tot Bucurestiul, la 50km/h", a mai spus Mihnea Raducu.Ramane sa vedem cand si in ce forma va aparea ordonanta de urgenta pentru trotinete. Si daca nu cumva viitorul Guvern va gasi o cale de a o corecta, astfel incat sa incurajeze transportul cu trotineta electrica, in loc sa-i puna bete in roate.