Cum a ramas Ivan Patzaichin fara ponton pe Dambovita si de ce bucurestenii nu se mai pot plimba gratuit pe rau

Eveniment organizat de Asociatia Ivan Patzaichin Mila 23 pe Dambovita, in preajma Bibliotecii Nationale. Sursa foto: Arhiva Facebook/Rawmania

Intai au disparut containerele de pe uscat. Apoi n-a mai ramas loc nici pe apa

Primaria Sectorului 3 a umplut intreg malul Dambovitei cu spatii pentru restaurante. Sursa foto: Gabriel Kolbay/Ziare.com

Apa pe care pana in acest an se organizau plimbari cu barca a fost concesionata catre o societate care anul trecut nu a avut activitate comerciala. In stanga, suprafata inchiriata, asa cum figureaza ea in Cartea Funciara. Sursa montaj: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Mese au inceput sa apara si pe promenada de langa Dambovita, nu doar in spatiul delimitat pentru terase. Sursa foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Ivan Patzaichin: Ar fi pacat sa nu folosim ce-am realizat aici, pe Dambovita

Ivan Patzaichin, la un eveniment de promovare a ecoturimului in Romania. Sursa foto: Arhiva Facebook/Ivan Patzaichin

Asociatia Ivan Patzaichin Mila 23 - fondata de celebrul canotor roman si de arhitectul Teodor Frolu - a organizat inca din anul 2013 plimbari gratuite cu ambarcatiuni usoare pe raul Dambovita, in preajma Bibliotecii Nationale. Scopul acestor plimbari era sa le ofere bucurestenilor experiente inedite, sa promoveze ecoturismul.Teodor Frolu a explicat pentruca - pana sa inceapa plimbarile cu barca pentru populatie - asociatia lui Ivan Patzaichin a trebuit mai intai sa faca eforturi sustinute pentru a da o noua fata malului de rau, care in urma cu 6-7 ani era murdar si neamenajat., ne-a declarat Teodor Frolu.Odata ce reabilitarea malulul a inceput, in 2013, Asociatia Ivan Patzaichin Mila 23 a inchiriat, pentru 3 ani, de la Apele Romane, o portiune de luciu de apa a raului, in preajma Bibliotecii Nationale. Doar asa si-a putut amenaja legal, pe rau, doua pontoane. Apoi - in baza unei autorizatii de la Primaria Generala a Capitalei - a amplasat pe malul raului si doua containere. Unul dintre acestea era folosit pentru depozitarea echipamentelor necesare plimbarilor cu barca, iar al doilea a fost transformat in centru de informare ecoturistica.In urmatorii ani, plimbarile cu canotca pe Dambovita s-au desfasurat fara probleme. Cum nu incasa, insa, niciun ban de pe urma activitatii sale din Centrul Capitalei, Asociatia a fost nevoita sa isi caute sponsori cu ajutorul carora sa-si achite chiria pe portiunea de rau folosita pentru organizarea plimbarilor. In 2013, Asociatia a platit catre Apele Romane o chirie de 23.436 lei. In 2014, a dat 31.727 lei, iar in 2015 a achitat 31.995 lei. Asta, cu toate ca presta in zona niste servicii gratuite, in interesul bucurestenilor!In 2016, Asociatia a obtinut o prelungire a contractui de inchiriere. De aceasta data, observand ca, de fapt, asociatia lui Ivan Patzaichin ocupa efectiv doar o foarte mica parte din suprafata contractata, Apele Romane au acceptat o chirie mult mai mica: 1.706 lei (pentru 2017) si 1.763 lei (pentru 2018).Din 2017, au inceput sa apara primele problemele. Primaria Sectorului 3, condusa de Robert Negoita, incepuse un proiect de reabilitare a spatiului de pe malul Dambovitei si avea nevoie de loc pentru a construi., a explicat Teodor Frolu.Asa a ramas Asociatia Ivan Patzaichin Mila 23 fara spatiu pe malul Dambovitei in care sa isi depoziteze echipamentele folosite la plimbarile cu ambarcatiuni usoare.Mai mult, in martie 2019, asociatiei i-a expirat si concesiunea pe luciul de apa pe care organiza plimbarile., a mai spus Teodor Frolu.Pe 17 iunie, Apele Romane au organizat licitatia pentru concesionarea a 1.922 de metri patrati de teren in albia Dambovitei, in zona de Centru a Capitalei . Dreptul de a folosi acest spatiu (pe care inainte se organizau plimbarile cu canotca- n.red.) a fost castigat - potrivit informatiilor furnizate de Apele Romane la solicitarea- de o societate numita Chirio Hidroamenajari si Distributie SRL, infiintata in 2017 si care in 2018 nu a avut activitate comerciala. Acesta s-a angajat sa plateasca, anual, o chirie de 32.298 lei, potrivit Apelor Romane.Potrivit datelor Registrului Comertului, firma - infiintata cu un capital social de 200 de lei - este administrata de unicul actionar numit Florin Chiriac, un barbat cu domiciliul in judetul Ilfov.Pana la aceste moment, pe Dambovita nu s-a amenajat niciun ponton-restaurant. Ramane, insa, sa vedem, ce se va intampla pana la toamna sau in anii urmatori. Deja restaurantele din zona au inceput sa isi puna mese si pe spatiul de promenada sau in spatiile de acces catre apa.Teodor Frolu spune ca Asociatia Ivan Patzaichin nu a avut niciodata vreun interes imobiliar pe malul Dambovitei, ci doar a vrut sa promoveze ecoturismul., a mai spus Teodor Frolu.Ce-i de facut, in aceasta situatie? Loc pe malul Dambovitei nu prea mai este, din cauza ca Primaria Sectorului 3 a insistat sa il ocupe pe tot cu terase pe care primarul Robert Negoita le considera "cu aspect european".Dupa ce si-a epuizat caile de actiune, Ivan Patzaichin le-a solicitat, in scris, sprijin Vioricai Dancila, ministrului Apelor, Ioan Denes, directorului Apelor Romane, Victor Sandu, primarului Capitalei, Gabriela Firea si edilului Sectorului 3, Robert Negoita.Iata cateva fragmente din scrisoarea adresata oficialilor de Ivan Patzaichin:Desi ascunsa printre atatea elemente de poluare fizica, vizuala si sonora, Dambovita are un imens potential pentru a deveni o marca urbana pentru Bucuresti, un plaman verde pentru oras daca va intra intr-un program adecvat de inverzire si impadurire a malurilor prin extinderea spatiului verde.V-am expus aceasta preocupare care ma framanta pentru ca demersurile pe care le-am putut face, la nivelul nostru de organizare, au fost epuizate. De asemenea, experienta noastra din ultimii 6 ani a fost pozitiva si ar fi o mare pierdere sa nu o capitalizam".Daca vreo autoritate dintre cele sesizate va catadicsi sau nu sa sprijine Asociatia Ivan Patzaichin Mila 23 sa isi reia activitatea pe Dambovita, ramane de vazut.Tot ceea ce stim acum este ca autoritatile n-au facut, de fapt, decat sa incurce lucrurile si sa le rapeasca bucurestenilor una dintre putinele opotunitati de a se bucura de natura, in Capitala.