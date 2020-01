Cum i-ar ajuta buletinele cu CIP pe romani sa scape de cozile de la ghisee

Ziare.

Potrivit Regulamentului European nr. 910/2014, exista 3 tipuri de semnatura electronica: cea simpla, cea avansata (care poate fi folosita de semnatar doar in relatia cu statul) si cea calificata (valabila atat in relatia semnatarului cu statul, cat si in cele cu tertii).Inca de la finele lui 2017, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat un proiect de lege care prevedea ca, odata cu buletine de generatie noua, cu CIP, romanii urmau sa primeasca si certificat de semnatura electronica avansata.Cu alte cuvinte, cu ajutorul cartilor de identitate de generatie noua si cu un cod PIN, romanii urmau sa poate semna acte incheiate cu institutiile statului.Mai exact, in loc sa stea la coada pentru a depune o declaratie, sa spunem, romanul putea semna documentul respectiv electronic - de acasa sau de la birou - si il putea trimite apoi, la institutie, prin email.Firmele care vand semnaturi electronice calificate (mai sigure, dar mai scumpe decat cele pe care voia sa le puna la dispozitie statul roman - n.red.) s-au opus proiectului de lege. Motivul invocat atunci de privatii carora le-ar fi scazut vanzarile: semnaturile pe care MAI voia sa le dea n-ar fi fost de incredere.In cele din urma, proiectul de lege a trecut de Senat, dar s-a blocat la comisii, la Camera Deputatilor (care e for decizional). Si acolo, in comisii, a ramas proiectul pana astazi.Intre timp, insa, MAI a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta privind eliberarea de carti de identitate cu CIP si de furnizare de semnaturi electronice pentru romani.Radu Mihaiu, coordonator in cadrul Comisiei de Taiat Hartii, sustine ca initiativa MAI este un pas inainte pe calea digitalizarii administratiei."Legea are unele neajunsuri, dar ele tin mai degraba de impactul social. In ceea ce priveste digitalizarea, e un pas inainte.E de mentionat ca aceste certificate pe care MAI vrea sa le ofere nu sunt cele calificate (cele mai sigure si cu ajutorul carora se poate semna orice document, in format digital - n.red.) De ce?Unul dintre motive este ca MAI nu poate emite aceste certificate. Ca sa o faca, ar avea nevoie de foarte multi bani. Cine furnizeaza semnaturi calificate are nevoie si de o asigurare, pentru a putea plati despagubiri, in cazul in care apar erori in sistemul electronic si posesorul certificatului de semnatura are de suferit.Pe de alta parte, legislatia europeana prevede ce toti cei care furnizeaza certificate de semnatura electronica trebuie sa fie auditati de un extern. Iar institutiile de forta ale statului roman - inclusiv MAI - nu vor sa fie auditate de externi.Ceea ce ar putea face MAI ar fi sa cumpere de pe piata libera certificatele de semnatura calificata si sa le dea romanilor. Sunt 5 societati care vand.Dar asta ar insemna o cheltuiala destul de mare (un certificat de semnatura calificata valabil 3 ani costa 70-80 de euro, in medie - n.red.). Si e posibil ca din 10 milioane de romani care primesc certificatul de semnatura calificata, sa-l foloseasca doar 5.000, sa spunem. Intr-o astfel de situatie, cheltuiala n-ar fi justificata.In consecinta, cred ca aceasta etapa intermediara - in care romanii sa poata semna electronic in relatia cu statul - este o alegere buna", a explicat Radu Mihaiu pentruRamane sa vedem daca Guvernul Orban va adopta sau nu ordonanta si cand vor putea romanii sa semneze de acasa sau de la birou documentele pe care le incheie cu institutiile statului.