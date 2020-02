Cum s-a inundat Soseaua Pipera cu apa calda a bucurestenilor

Ziare.

Primul gand al oricarui bucurestean care vede apa fierbinte pe strada este ca ea provine, probabil, dintr-o conducta sparta de termoficare. De aceasta data, insa, lucrurile erau putin mai complicate.Apa venea din sistemul de termoficare, dar fusese deversata intentionat. Totusi, probabil ca muncitorii care au deversat apa nu s-au asteptat ca ea sa ajunga in Pasajul Pipera.Iata cum explica acest incident directorul Termoenergetica SA, Alexandru Burghiu.RADET (a carei activitate a fost preluata la finele anului trecut de CM Termoenergetica SA) a contractat in 2019 mai multe societati comerciale pentru a contribui la inlocuirea conductelor invechite de termoficare.S-au inceput lucrari in mai multe zone din Capitala. Printre ele, in nordul orasului, la intersectia strazilor Nicolae Caranfil cu Soseaua Pipera. Pentru ca n-a fost foarte frig, s-a lucrat acolo si iarna.Dar pentru ca lucrarile sa continue, s-a apelat la un provizorat. Cu alte cuvinte: s-a izolat si s-a golit de apa, inca de la inceput, portiunea de conducta care trebuia inlocuita. In aceste conditii, pentru a nu-i lasa pe oamenii din cartierul Aviatiei prea mult fara apa calda si caldura, s-a folosit o conducta montata provizoriu pentru a-i alimenta.La inceputul acestei saptamani, lucrarile de inlocuire a conductei din zona intersectiei strazii Nicolae Caranfil cu Soseaua Pipera s-au finalizat. Asa ca s-a pus in functiune conducta noua. Si s-a decuplat de la sistem teava montata provizoriu. Numai ca aceasta era plina cu apa calda, care s-a revarsat."Apa s-a dus, de fapt, in galerii (subterane, de termoficare - n.red.). Dar cum cantitatea era destul de mare, parte dintre ea a ajuns si pe strada.Nu s-a intamplat nimic rau. Apa nu era la o temperatura periculoasa. Avea, probabil, cam 35 de grade. Va dati seama ca acolo au existat muncitorii care au lucrat la debransarea conductei de provizorat, din care a curs acea apa. Ar mai fi putut decupla conducta daca era plina cu apa oparita?", ne-a precizat Alexandru Burghiu.a solicitat Termoenergetica SA si numele societatii care a lucrat in zona. In mod normal, bucurestenii au tot dreptul sa stie cine a provocat inundatia respectiva. Si asta pentru ca, desi nu a avut urmari grave, muncitorii ar fi trebuit totusi sa o prevada si sa anunte din timp inundarea strazii, in cazul in care ea era inevitabila.