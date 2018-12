Cum s-au pricopsit bucurestenii cu autobuzele Otokar si cateva decizii restrictive greu de explicat

Licitatie cu scantei: Cum au castigat turcii de la Otokar contractul cu PMB

Anuntul prin care PMB cerea oferte pentru cele 400 de autobuze. Foto: SEAP

Sofer de autobuz: Masinile nemtesti sunt foarte bune, am fost surprins ca renuntam la ele

Un sofer ne explica, avand manualul tehnic al masinii in fata, de ce termoficarea autobuzelor nu functiona cum trebuie. Foto: Gabriel Kolbay

De ce fabrica de autobuze de la Ciorogarla n-a putut nici macar sa participe la licitatia lansata de PMB

Imagine din fabrica de autobuze de la Ciorogarla. Foto: Arhiva Facebook/Euro Bus Diamond

Transportatorii din Ploiesti: Noi facem treaba buna cu autobuzele din productie autohtona

Autobuz fabricat la Ciorogarla, in probe. Foto: Arhiva Facebook/Euro Bus Dismond

Ziare.

com

va spune astazi, pe larg, cum a castigat Otokar contractul prin care vinde Primariei Bucuresti 400 de autobuze si cum ar putea influenta asta viata de zi cu zi a bucuresteanului de rand.Initial, primarul Gabriela Firea a spus ca va incepe prin a cumpara 250 de autobuze second-hand, cu o vechime de 2-3 ani.In toamna anului 2016, insa, primarul a anuntat ca, in ciuda eforturilor depuse, n-a reusit sa gaseasca o flota de autobuze uzate care sa merite banii. In consecinta, a decis sa cumpere, in loc, vreo cateva sute de masini noi.Asa se face ca, dupa intocmirea documentatiei, PMB a lansat, pe 18 august 2017, o licitatie pentru cumpararea a 400 de autobuze noi, moderne . Dintre acestea, cele mai multe, adica 320, urmau sa aiba 12 metri lungime. Se cautau, insa, si 50 de autobuze lungi de 10 metri, dar si 30 care urmau sa masoare nu mai putin de 18 metri lungime.Pe toate aceste masini, PMB era dispusa sa plateasca, din bugetul local, 510.488.400 lei, fara TVA.In SEAP au incarcat oferte partiale nu mai putin de 15 companii care isi doreau sa furnizeze autobuzele pentru bucuresteni. Pana la urma, insa, la licitatie au mers doar 4 societati: Mercedes Romania (care mai livrase autobuze folosite in transportul comun din Capitala), Man Truck&Bus AG, Karsan Otomotiv Sanayii Ve Tikaret si Asocierea Otokar Europe SAS - Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.A castigat licitatia, in iunie 2018, Asocierea Otokar Europe SAS - Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S., care s-a angajat sa livreze autobuzele le pretul de 458.100.826 lei fara TVA, echivalentul a circa 100 de milioane de euro.Asa cum e si normal, autobuzele mai mari erau mai scumpe, iar cele mai scurte costau mai putin. In medie, insa, fiecare autobuz costa cam 250.000 de euro.Mercedes Romania si Karsan Otomotiv Sanayii Ve Tikaret au contestat rezultatul licitatiei. Societatile sustineau, printre altele, ca procedura nu a fost respectata, dar si faptul ca masinile Otokar nu respecta cerintele privind libera deschidere a usilor pentru calatori.Consiliul National pentru Solutionarea Contestantiilor (CNSC) a respins, insa, solicitarile formulate de Mercedes si Karsan.In consecinta, in luna iunie 2018, Primaria Capitalei a semnat contractul cu Asocierea Otokar Europe SAS - Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. Contructorul urma sa livreze 100 de autobuze pana la finele lui 2018, iar restul de 300, pana la sfarsitul anului 2019.Problema este ca - asa cumv-a informat deja - soferii Societatii de Transport Bucuresti (STB) au constatat ca mai multe autobuze livrate de Otokar nu functionau asa cum trebuie . Mai exact - pe langa un autobuz care s-a defectat si a ramas in drum o buna bucata de vreme - altora nu li se inchideau cum trebuie usile sau nu le functionau bine afisajele si termoficarea.In replica, Gabriela Firea a sustinut ca o singura masina a vrut probleme, restul fiind doar "stiri false".In aceeasi nota, Otokar a informat ca doar un singur autobuz s-a defectat si ca nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care soferii nu stiu sa foloseasca masinile.Multi dintre soferii de autobuze de la STB se feresc sa vorbeasca deschis despre problemele pe care le intampina la serviciu, sustinand ca se tem de sanctiuni. Cu toate acestea, stiind ca identitatea nu le va fi dezvaluita public, oamenii au vorbit cu jurnalistii. Unul dintre ei ne-a spus, spre exemplu, ca rezultatul licitatiei a fost o surpriza pentru toata lumea.", a declarat pentruunul dintre soferii de autobuz de la STB.In localitatea Ciorogarla din judetul Ilfov functioneaza, inca de la inceputul anilor 2000, SC Bmc Truck & Bus SA, o fabrica de autovehicule care produce, printre altele, autobuzul Eurobus Diamond.Fabrica este detinuta de trei cetateni turci, care au si cetatenie romana.SC Bmc Truck & Bus SA a incercat sa se inscrie la licitatia lansata de PMB pentru cumpararea celor 400 de autobuze, dar n-a reusit.Motivul: PMB si-a pus in cap sa cumpere trei tipuri de autobuze musai de la un singur producator. Printre alte caracteristici tehnice, un tip de autobuz era lung de 10 metri, un altul masura 12 metri lungime, iar al treilea ajungea la 18 metri. Or, fabrica din Ciorogarla nu producea decat modelul de autobuz de 12 metri lungime.In aceste conditii, ca sa se poata inscrie la licitatie, fabrica a solicitat PMB sa imparta in loturi contractul pentru cele 400 de autobuze pe loturi.Iar Primaria n-a facut asta, considerand ca, daca va cumpara toate autobuzele de la un singur producator, va primi masini mai bune si va economisi bani.Potrivit directorului companiei SC Bmc Truck & Bus SA, Silvia Colacea, Primaria n-a facut, pana la urma, nicio economie., a declarat pentruSilvia Colacea, directorul SC Bmc Truck & Bus SA.In plus - a mai spus directorul companiei din Ciorogarla - cumpararea unor autobuze produse in Romania ar fi incurajat economia nationala, ar fi creat locuri de munca si ar fi adus mai multi bani la buget.Alte administratii locale par sa fi inteles acest lucru.Primaria orasului Ploiesti a cumparat 50 de autobuze fabricate la Ciorogarla. La jumatatea lunii noiembrie, a primit 10 dintre ele. Le-a scos in trafic de 1 decembrie si de atunci le foloseste.Niciunul nu s-a defectat pana acum. Soferii au constatat ca unele dintre masini prezentau ceva deficiente, in principal la afisaje, dar per total sunt multumiti de ele, a declarat pentruseful sectiei autobuze din cadrul societatii publice de transport din Ploiesti., a declarat pentruGheorghe Oancea.Se vede clar, deci, ca - la fel ca si alte orase din tara - Ploiestiul reuseste sa incurajeze economia autohtona, facand transport in comun cu autobuze romanesti, pe care Primaria Capitalei nici macar nu s-a gandit sa le foloseasca.Adevarul este, insa, ca - desi nu ar trebui sa fie asa -, mai mult decat tara din care provin autobuzele pe bucuresteanul de rand il intereseaza ca acestea sa fie confortabile, durabile si cumparate de PMB la cel mai bun pret, astfel incat la buget sa ramana cat mai multi bani pentru rezolvarea altor probleme majore ale Capitalei.Cateva criterii la care - avand in vedere reactiile pasagerilor, ale soferilor de autobuz, dar si analizele comparative de pret si performante - administratia Bucurestiului nu pare sa stea deloc bine.