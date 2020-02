Cum se pregateste Capitala de cutremur: Unde nu se consolideaza, Firea imparte truse de prim-ajutor, fara niciun instructaj

Ziare.

In context, consilierul Cosmin Smighelsci (USR) a cerut ca aceste truse sa nu mai fie distribuite pur si simplu catre asociatiile de proprietari si sa ajunga in depozitele administratorilor, fara ca majoritatea bucurestenilor sa stie ca ele exista si cum sa le foloseasca.Smighelschi a propus un amendament, in baza caruia trusele sa fie predate doar in locuri dinainte stabilite, in baza unui minim instructaj.Amendamentul s-a respins, iar trusele vor fi distribuite, in continuare, fara instructaj. Adica au sanse bune - potrivit consilierului USR - sa ajunga in subsoluri, fara ca oamenii sa stie sa le utilizeze, in caz de urgenta.De ce e nevoie de aceste truse? Din cauza ca in Bucuresti exista mii de cladiri cu risc seismic, dintre care 343 cu risc seismic grad I. Aceste cladiri sunt subrede si ar putea suferi daune majore la un cutremur de magnitudine insemnata. Iar cei aproape 9.000 de bucuresteni care locuiesc in ele ar risca sa isi piarda viata.Pana la acest moment, administratia Firea sustine ca "a intrat in peste 200 dintre cladirile cu risc seismic" major din Capitala. Asta inseamna, de fapt, ca documentatia pentru consolidarea celor mai multe dintre cele 200 de cladiri este intr-o oarecare etapa de elaborare, nu neaparat ca s-au si deschis deja 200 de santiere de consolidare.Administratia Firea a lansat, insa, un program de consolidare a cladirilor, oferindu-le bucurestenilor dornici sa isi consolideze proprietatile o serie de facilitati . Cu toate acestea, exista si o serie de probleme , care impiedica accelerarea programului