Cum vrea Firea sa impiedice raspandirea COVID in STB. Aglomeratia e inevitabila, iar masurile de protectie sunt optionale

Cum arata parcul de inventar al STB, potrivit Raportului de activitate al societatii din 2018, cel mai recent disponibil online

Valer Ciobanescu: De ce sa-i urci toti calatorii pe usa din fata? Altfel ar trebui procedat!

Iar daca oamenii vor mai si respecta indicatiile primite la urcarea in mijlocul de transport, atunci in mod clar riscurile de imbolnavire cu COVID-19 in timpul calatoriei vor scadea considerabil.Suna bine. Dar o fi si adevarat? Din pacate, e greu de crezut.Inainte de toate, nici macar nu stim cate autobuze, troleibuze si tramvaie vor fi scoase, de fapt, in trafic, pe 18 mai. La solicitarea Ziare.com, STB a transmis, la finele lunii decembrie, ca parcul circulant pentru Capitala este compus din 966 de autobuze, 280 de tramvaie si 181 de troleibuze.Pe de alta parte, in raportul anual de activitate al STB SA din 2018 (cel mai recent disponibil pe site-ul societatii - n.red.), se mentioneaza ca parcul de inventar ar fi compus din: 1.143 de autobuze (la care s-ar adauga altele 300 marca Otokar primite ulterior), 265 de troleibuze si 486 de tramvaie.De ce raportarea mai veche prezinta, pe inventarul societatii, cateva sute de mijloace de transport in plus? Poate ca unele dintre ele au fost casate intre timp sau poate ca se folosesc de acea parte la transportul public din Ilfov pe care o acopera STB.Administratia Capitalei n-a facut referire la astfel de informatii. Asa ca am solicitat aceste date de la PMB si vom reveni cu ele, in momentul in care ne vor fi comunicate.Tot PMB transmite ca, pentru binele bucurestenilor, "accesul in mijloacele STB va fi limitat, calatorii vor putea ocupa numarul de scaune din autobuze, troleibuze, tramvaie, precum si un rand in picioare, respectand distanta regulamentara de 1,5 m".Nu ne e foarte clar cine si fata de cine va pastra distanta de 1,5 metri. Daca, intr-adevar, calatorii se asaza pe scaune, nu vor sta la distanta atat de mare unii de ceilalti.In plus, daca pasagerii vor ocupa culoarele dintre scaune, vor sta foarte aproape de pasagerii asezati.In aceste conditii, e destul de greu de inteles cum se va putea mentine distanta, in autobuz.Nu ne-am lamurit nici in legatura cu noua modalitate in care ar urma sa urcam si sa coboram din autobuz, troleibuz si tramvai.Potrivit PMB, "urcarea calatorilor in autovehiculele STB se va face doar prin usa din fata, iar coborarea pe celelalte usi.Pentru respectarea noilor reguli de acces in mijloacele de transport in comun, in punctele de transbordari masive si cu trafic intens, calatorii vor fi indrumati la accesul in vehicule de catre controlorii STB, sprijiniti de Politia Locala".Intelegem de aici ca, odata oprit in statie, autobuzul va deschide usile duble de la mijloc si din spate pentru a le permite calatorilor sa coboare. Cum anume vor fi impiedicati bucurestenii din statie sa urce prin aceste usi deschise nu ne e foarte clar.La fel cum neclar este ce rol vor avea politistii locali. Vor sta in statii si vor dirija oamenii spre usa din fata a autobuzului? Si oare controlorii ce vor face?a solicitat toate aceste informatii de la PMB. Vom reveni cu ele, pe masura ce le vom primi.In plus, am retinut din comunicatul PMB ca bucurestenii isi vor acoperi nasul si gura cu masti sanitare doar daca vor dori sa o faca. Mai exact, un ins inconstient care s-ar urca in autobuz fara masca si ar incepe sa tuseasca si sa stranute i-ar putea imbolnavi usor pe toti ceilalti calatori de la bord.In context, iata ce spune liderul sindicatului Transpublic din cadrul STB SA, Valer Ciobanescu, cu privire la modul in care se va circula cu mijloacele de transport in comun prin Capitala, incepand de saptamana viitoare."Din informatiile pe care le am, se va reveni la parcul circulant pe care STB il folosea inainte de restrictii (adica cel format din 966 de autobuze, 280 tramvaie si 181 troleibuze, in care bucurestenii s-au ingramadit pana la inceputul lunii martie - n.red.).Cat de repede vor ajunge aceste mijloace de transport in statii depinde, insa, si de cat de aglomerat va fi traficul. Daca oamenii vor intelege si nu vor aglomera traficul, lucrurile vor merge bine.Spre exemplu, daca vor mai iesi cu masina doar jumatate dintre cei care o faceau, la inceputul anului, atunci am parcurge Traseul 282 - de la Fundeni la Gara Basarab, in 45 de minute in loc de o ora. Iar in acel sfert de ora, se mai parcurge inca o parte din traseu. Deci autobuzul ar veni mai des in statie.Daca, in schimb, oamenii vor iesi in numar mare cu masinile, evident ca totul va fi ingreunat", a precizat Valer Ciobanescu pentruIn ceea ce priveste modalitatea de acces in autobuz, Valer Ciobanescu considera ca alta ar fi solutia."De ce ar urca toti calatorii pe usa 1? Doar ca sa fie ingramadeala la urcare? Probabil ca ati observat: usa 1 pentru calatori - aceea dinspre cabina soferului - este simpla. In schimb, usile 2 si 3 sunt duble. De ce sa urce calatorii pe singura usa simpla?Parerea mea este ca, dimpotriva, urcarea ar trebui sa se faca pe usile 2 si 3, ca sa se poata respecta un circuit.Cine urca pe usa 3 (ultima din spate), ar trebui sa inainteze si, cand ajunge in statia de destinatie, sa coboare pe usa 2 (cea din mijloc). Iar cine a urcat pe usa 2, sa inainteze si sa coboare pe usa 1. In acest fel, calatorii din spatele autobuzului nu ajung niciodata in preajma celor din fata. Si ai un circuit coerent.Noi ne chinuim de ani intregi sa ii convigem pe cetateni ca acesta este circuitul corect in autobuz.Ce rezolvi acum daca ii pui pe toti sa se ingramadeasca pe usa din fata? Poate cine urca se duce pana in spatele autobuzului, trecand pe langa toti ceilalti calatori din mijlocul de transport ...", a mai spus Valer Ciobanescu.Valer Ciobanescu este de parere ca, intr-adevar, ajutorul politistilor locali ar fi binevenit in primele zile de dupa reluarea traficului intens din Capitala, pentru a-i ajuta pe oameni sa deprinda noile reguli de urcare in mijloacele de transport in comun si de distantare, in timpul calatoriei.Bucurestenii ar fi avut o sansa in plus la un transport civilizat si sigur daca, in ultimii ani, administratia Firea ar fi regandit parte dintre trasee si ar fi innoit in mai mare masura parcul de autobuze, troleibuze si tramvaie. Din pacate - dupa cum Ziare.com v-a informat in repetate randuri - aceste lucruri nu s-au intamplat. Iar pana sa soseasca la Bucuresti suficiente mijloace noi de transport, va mai trece, din pacate, destul de multa vreme