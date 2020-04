De azi, locuitorii din patru judete nu vor mai avea voie sa iasa afara fara sa aiba acoperite nasul si gura

LIVE

Astfel, cetatenii din judetul Vaslui vor putea sa iasa din case doar daca vor avea nasul si gura acoperite cu masti de protectie sau alte materiale textile, au decis membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU).Potrivit prefectului judetului Vaslui, Mircea Gologan, masura va intra in vigoare incepand de luni, 6 aprilie."Am decis obligativitatea utilizarii de masti sau alte mijloace de protectie, fulare, esarfe, pentru acoperirea zonei fetei in locurile publice si in spatiile comerciale. Nasul si gura trebuie sa fie acoperite, astfel incat daca persoanele tusesc sau stranuta, sa nu ii afecteze pe ceilalti", a declarat prefectul Mircea Gologan.Totodata, potrivit deciziei luate in cadrul CJSU Vaslui, administratorii de magazine, santiere sau alte spatii in care populatia are acces, dar si cei care isi desfasoara activitatea in institutiile publice pot fi sanctionati, daca permit accesul cetatenilor care nu sunt protejati.Astfel de decizii s-au luat si in Iasi. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta din Iasi a decis ca, incepand de luni, iesenii trebuie sa poarte mijloace de protectie atunci cand ies in spatii publice inchise sau cand sunt in tramvaie sau autobuze.Tot de luni este valabila masura si in Maramures. "Incepand cu data de 6 aprilie 2020, devine obligatorie pentru toti cetatenii judetului Maramures sau pentru cei care tranziteaza judetul, acoperirea fetei (nas, gura) cu masca, inclusiv masti improvizate sau alte materiale de protectie, de unica folosinta sau reutilizabile, in vederea reducerii riscului epidemiologic, de transmitere a virusului SARS-Cov-2. Masura va fi aplicata in spatii publice sau la locul de munca de catre toate persoanele, fie ca acestea prezinta simptome de infectie respiratorie sau nu", a declarat Gabriel Zetea, presedinte al Consiliului Judetean Maramures, citat de Mediafax.