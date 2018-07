De azi, pasaportul e valabil 10 ani

3 ani pentru persoanele cu varsta de pana la 12 ani

Pana acum, termenul de valabilitate era de cinci ani.Pentru celelalte segmente de varsta, termenul de valabilitate ramane nemodificat:"Aceste modificari au ca scop reducerea aglomeratiei de la serviciile de pasapoarte din tara, respectiv de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate si cresterea eficientei in procesul de eliberare a documentelor de calatorie", transmite MAE intr-un comunicat remisTot de vineri intra in vigoare noile prevederi privind conditiile de eliberare a pasaportului simplu temporar. Astfel, MAE anunta ca pasapoartele cu valabilitate de un an vor fi eliberate in cel mult 3 zile lucratoare in situatii obiective in care, din motive de sanatate, familiale sau profesionale, este necesara si urgenta prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu exista timpul necesar pentru emiterea pasaportului simplu electronic. Pentru asta, trebuie prezentate documente justificative."Persoanele care nu doresc un pasaport simplu electronic sau cele care nu pot prezenta documentele justificative din categoria celor mai sus mentionate, vor putea primi pasaport temporar, dar in termenul de eliberare a documentului electronic: maxim 30 de zile lucratoare, in cazul cererilor depuse in tara si cel mult 90 de zile lucratoare pentru cererile depuse in strainatate", precizeaza MAE.MAE si MAI anunta si ca la nivel national s-a decis suplimentarea personalului de la ghisee, mutarea structurilor de pasapoarte in sedii noi care ofera conditii decente si spatii de asteptare pentru cetateni (ex. pentru regiunea Bucuresti-Ilfov structurile de pasapoarte functioneaza in centrele comerciale ParkLake si Plaza Romania).De asemenea, la nivelul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare, s-a realizat informatizarea tuturor serviciilor consulare si introducerea unor mijloace moderne de gestionare a cererilor de natura consulara, care au condus la procesarea unui volum mai mare de solicitari si la reducerea considerabila a timpului de asteptare.A.G.