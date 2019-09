De ce a cumparat primarul Robu cosuri de gunoi tocmai din Anglia, care costa 3.000 de lei bucata (Foto)

Foto: Captura ecran glasdon.com

Primarul Nicolae Robu a declarat, marti, ca aceste cosuri au fost comandate in Anglia, pentru ca acolo au fost gasiti parametrii tehnici pe care si i-a dorit administratia publica timisoreana.Pubelele sunt destinate zonelor urbane istorice."Au sosit cosurile de gunoi pentru zona centrala, care vor fi montate in Piata Victoriei si in zona de promenada a orasului. Primaria nu putea sa le achizitioneze pana acum, pentru ca era nevoie de un operator de salubritate (...).Cele 54 de cosuri vor fi montate in perioada urmatoare. Valoarea achizitiei este de 132.000 lei fara TVA", a precizat primarul Nicolae Robu intr-o conferinta de presa.Potrivit calculelor Ziare.com, fiecare cos englezesc de gunoi costa buzunarul timisorenilor aproape de 3.000 de lei.Edilul a mentionat ca firma de salubrizare va mai achizitiona doua mii de pubele obisnuite, pentru a acoperi necesarul intregului oras si pentru a le inlocui pe cele vandalizate.Cosurile englezesti, denumite "", dispun de un mecanism de blocare special, disponibil in variantele cu cheie sau fara cheie.