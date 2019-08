Operatiunea "albirea" companiilor municipale: De ce au trecut consilierii PMP de partea lui Firea - o poveste cu amenintari si fara aprobare de la "centru"

Presedintele PMP Bucuresti: Lucrurile se vad mai bine din interior

Inca de la finele anului trecut, zilele a 20 dintre companii municipale infiintate de Gabriela Firea pareau numarate, dupa ce instanta decisese ca acestea au fost infiintate ilegal.Cum si-a justificat instanta decizia? Prin faptul ca hotararile de infiintare a companiilor fusesera adoptate de CGMB doar cu majoritate absoluta (cu vot favorabil din partea a jumatate plus unu dintre consilieri) in loc de majoritate calificata (adica avand votul favorabil a doua treimi dintre consilieri), asa cum cerea legea.Insa, in loc sa desfiinteze companiile municipale, administratia Firea a ignorat decizia instantei si a tot incercat sa le legalizeze. Mai exact, a incercat sa obtina voturile a doua treimi dintre consilierii generali - deci si a unora din Opozitie - pentru "confirmarea infiintarii" societatilor.Strategia Gabrielei Firea n-a functionat, insa, decat in foarte mica masura. Cu alte cuvinte, primarul general a convins parte dintre consilierii Opozitiei sa voteze o scindare a Companiei Municipale Energetica SA in doua companii mai mici. Acest vot a fost dat, insa, sub imperiul urgentei, in speranta ca scindarea va permite evitarea colapsului termoficarii centralizate din Capitala.In cazul celorlalte companii municipale, insa, cei mai multi consilierii generali ai Opozitiei au refuzat sa gireze "confirmarea infiintarii". Parea atunci ca administratia Firea ramasese fara solutii pentru salvarea Holdingului Municipal.Lucrurile s-au schimbat atunci cand Cabinetul Dancila a modificat Codul Administrativ si i-a "servit" Gabrielei Firea portita de salvare. Mai exact, guvernul a decis ca proiectele de hotarare referitoare la administrarea patrimoniului - cum sunt si proiectele legate de companiile municipale din Capitala - pot fi adoptate doar cu votul a jumatate plus unu dintre consilieri. Iar in aceste conditii, administratia Firea a capatat posibilitatea de a "confirma infiintarea" companiilor doar cu voturile PSD si ALDE.Acest calcul politic era corect, insa, doar in teorie. In realitate, administratia Firea nu se putea baza pe voturile a doi dintre consilierii PSD. Asa ca, pentru o majoritate absoluta, avea nevoie, totusi, de cateva voturi si din partea Opozitiei. Cum USR si PNL refuzasera deja public, vehement, sa sustina "confirmarea infiintarii" companiilor, Gabriela Firea a gasit sprijinul de care avea nevoie la PMP.In acest moment - potrivit informatiilor postate pe siteul PMB - PMP are 3 consilieri generali activi. Au fost 4, dar unul dintre ei i-a luat locul de senator lui Traian Basescu, ales intre timp europarlamentar.Din calculele, fara sustinerea consilierilor generali PMP, administratiei Firea i-ar fi lipsit un vot pentru "confirmarea infiintarii" companiilor municipale. In schimb, cu voturile PMP,au fost adoptate.Aceasta situatie ridica o multime de intrebari. Printre ele: de ce a decis PMP - un partid aflat in Opozitie - sa puna umarul la salvarea companiilor administratiei Firea, in conditiile in care erau declarate ilegale de instanta si toata activitatea acestora de pana acum ridica uriase semne de intrebare? A fost un calcul politic, o decizie luata pentru binele bucurestenilor sau una in folosul membrilor de partid?Raspunsuri ar putea fi mai multe. Spre exmplu, merita mentionat, in context, ca una dintre companiile municipale - anume cea de Intretinerea Arborilor si Spatiilor Verzi - il are ca director pe Aurelian Marian Bargau, care reprezinta PMP.Stanga: Foto Aurelian Marian Bragau din CV postat pe siteul CM Intretinerea Arborilor si Spatiilor Verzi. Dreapta: Foto Aurelian Marian Bragau de pe pagina personala de FacebookPrintre cei contactati pentru un punct de vedere privind motivele care i-au determinat pe consilierii din PMP sa sustina legalizarea companiilor municipale a fost presedintele filialei bucurestene a partidului, Cristian Petrescu. Discutia a debutat cu o amenintare cu dat in judecata. Mai exact, Cristian Petrescu ne-a comunicat ca inregistreaza conversatia pe care o purtam si ca - in cazul in care ii vom trunchia declaratia - ne va da in judecata., a tinut sa declare, inainte de toate, pentru, Cristian Petrescu.Ulterior - legat de votul prin care, desi este partid de opozitie, PMP a sustinut proiectele controversate si deja declarate ilegale ale administratiei Firea - Cristian Petrescu a declarat:Totodata, Petrescu a tinut sa explice si componenta politica a votului consilierilor PMP. Mai exact, acesta a spus ca isi doreste o Opozitie unita cu PNL si cu USR., a spus Petrescu, enumerand parte dintre instantele in care considera ca USR si PNL au gresit politic, inclusiv in relatia cu PMP., a mai declarat presedintele filialei bucurestene a PMP.In plus - a mai sustinut presedintele PMP - votul a fost o modalitate a membrilor partidului de a intra in companiile municipale si de a vedea cum stau lucrurile., a conchis Cristian Petrescu.Cu alte cuvinte - din cate intelegem - presedintele PMP Bucuresti e constient ca noi - bucurestenii de rand - n-avem alta sansa de a afla cum ne sunt cheltuiti banii decat urmarind putinele informatii pe care companiile sunt dispuse sa le publice pe site-urile proprii. Si cu toate acestea, a fost de acord ca membrii PMP Bucuresti sa sustina, prin vot, continuarea activitatii, pe bani publici, a acestor companii care pana acum au fost netransparente.Cu ce ne va ajuta pe noi daca membrii PMP vor reusi san-am reusit sa intelegem.Am incercat sa aflam si direct de la consilierii PMP ce i-a animat sa voteze pentru legalizarea companiilor municipale si daca nu cumva motivele lor ridica semne de intrebare.Spre exemplu, intr-o declaratia de avere completata pe 17.05.2019 si postata pe site-ul PMB, consilierul general PMP Catalin Marian Militaru (care a votat pentru legalizarea companiilor municipale) a mentionat ca sotia sa, Elena Raluca Militaru, a obtinut un venit anual de 31.349 lei lucrand ca sef serviciu la Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde.Mai multe puteti afla consultand declaratia de avere a consilierului general:In plus, Elena Raluca Militaru a fost numita si membru in consiliul de administratie al Companiei Municipale Afisaj si Publicitate, potrivit unei decizii adoptate de actionarii companiei (PMB si Ciclop SA) pe data de 13.06.2019. Pentru mai multe detalii, puteti citi hotararea AGA:In acest context, l-am intrebat pe consilierul general daca a votatcelor doua companii si daca acest lucru i se pare sau nu moral.Consilierul general nu ne-a spus clar daca a votat sau nu pentrucelor doua companii, dar a mentionat ca oricum nu era in incompatibilitate, deoarece Elena Raluca Militaru nu mai este sotia sa "de nu stiu cand".Sa fi fost votul consilierului general influentat de faptul ca fosta sa sotie figureaza in organigrama Holdingului Municipal? Nu stim. Acesta spune ca oricum se decisese, la nivel de filiala, ca vorul sa fie de sustinere a "confirmarii infiintarii" companiilor si ca s-a gandit la "4.000 - 5.000 de oameni care riscau sa ramana pe drumuri"...a spus Militaru.In luna februarie, fondatorul si presedintele onorific al PMP, Traian Basescu, a declarat pentruca, din punctul sau de vedere, Gabriela Firea trebuia sa cheltuiasca banii bucurestenilor cu folos, nu sa capitalizeze companiile municipale.Joi, in ciuda insistentelor Ziare.com, Traian Basescu nu a putut fi contactat telefonic pentru a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptul ca tocmai consilierii generali ai PMP au fost cei care au ajutat-o pe Gabriela Firea sa isi salveze companiile municipale.L-am intrebat si pe presedintele PMP, Eugen Tomac, cand a decis formatiunea politica sa isi delege reprezentanti in companiile municipale si cum se face ca acestia au salvat, prin votul lor, societatile.Eugen Tomac ne-a transmis ca filiala Bucuresti a votat "confirmarea infiintarii" companiilor Gabrielei Firea fara a avea acordul partidului si ca situatia va fi analizata saptamana viitoare.In urma cu un an de zile, PMP a decis la nivel central ca in Bucuresti, toate organizatiile intra in opozitie fata de administratia locala, tocmai de aceea situatia va fi analizata extrem de riguros de partid saptamana viitoare", a transmis Eugen Tomac.Ramane sa vedem daca bucurestenii - din banii carora companiile municipale au fost capitalizate cu circa 600 de milioane de euro - vor avea sau nu ceva de castigat de pe urma acestei galceve politice complicate.Oricum ar fi - dupa cum au explicat pentruconsilierul PNL Catalin Deaconescu si consilierul USR Ana Ciceala - votul de "confirmare a infiintarii" nu reprezinta, de fapt, legalizarea functionarii companiilor municipale, care sunt, in continuare, vizate de zeci de procese.