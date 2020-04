De ce isi pune Firea unele companii sa le inghita pe altele: Unele au performat, altele nu. Trebuie analizat fara patima!

Tudor Tim Ionescu (ALDE): Unele companii au performat, altele nu. Sa nu le punem pe toate in acelasi cos!

Pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu General de vineri, 10 aprilie, se afla mai multe proiecte de hotarare initiate de Gabriela Firea prin intermediul carora 5 companii municipale urmeaza sa absoarba altele 9 . Mai exact, primarul general al Capitalei isi doreste ca, in perioada urmatoare:- CM Managementul Traficului sa absoarba CM Managementul Transportului si CM Tehnologia Informatiei;- CM Medicala sa absoarba CM Protectie Civila si Voluntariat, dar si CM Paza si Securitate;- CM Parcuri si Gradini Bucuresti SA sa absoarba CM Intretinerea Arborilor siSpatii Verzi Bucuresti;- CM Trustul de Cladiri Metropolitane sa absoarba CM Consolidari;- CM Afisaj si Publicitate Bucuresti sa absoarba CM Turistica si CM Agrement SA.De ce isi doreste administratia Firea astfel de fuziuni? In proiectele de hotarare se vorbeste despre economii la bugetul local, despre eficientizarea activitatii si folosirea cat mai productiva a dotarilor si salariatilor.Ceea ce nu se mentioneaza in proiectele de hotarari este in baza caror criterii s-au ales companiile care le vor absorbi pe celelalte. Nici nu se mentioneaza daca toti salariatii companiilor absorbite vor fi mutati la noua companie sau unii vor fi concediati.Isi vor pierde unii locurile din Consiliile de Administratia si din Adunarile Generale ale Asociatilor (AGA)? Cel mai probabil, da. Dar cum anume vor sta lucrurile nu stim.Consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea, Marius Coaje, a precizat pentruca fuziunea Trustului de Cladiri Metropolitane si al Companiei de Consilidari, spre exemplu, are mai multe ratiuni."In principal este vorba despre motive financiare. La acest moment, PMB nu sta prea bine cu banii. In acest context, s-a dorit o eficientizare.Trustul de Cladiri Metropolitane a fost infiintat cu doua treimi dintre voturile consilierilor generali (spre deosebire de CM Consolidari, care s-a creat cu mai putine voturi si a carei infiintare a fost atacata de un val de procese deschise de USR - n.red.). Si deci ofera o mai mai stabilitate.Sunt multi directori si la o companie si la cealalta, potrivit organigramei.La noua companie va fi un singur Consiliu de administratie (CA), fata de doua, cate sunt acum. Si o singura Adunare generala a actionarilor (AGA). Si fiecare companie urmeaza sa isi revada schema de personal. Oamenii care muncesc eficient trebuie sa isi gaseasca loc.Dar sigur ca trebuie sa mai faci si curatenie in organigrama. Nu cred ca isi doreste nimeni o noua organigrama care sa fie incarcata cu TESA si cu nu stiu cati muncitori.Au fost si cazuri in care managerii poate n-au reusit sa isi puna in valoare calitatea de lideri. Poate n-au reusit sa se faca intelesi... In orice caz, ca si in mediul privat, uneori este nevoie de o revizuire a organigramei.In situatia financiata curenta a PMB, nu poti incepe prea curand un nou proiect mare de infrastructura. Adica poti, dar numai ca sa spui ca ai inceput. Si nu dorim sa facem ceva doar de dragul de a spune ca ne-am apucat", a explicat Marius Coaje pentruConsilierul general Tudor Tim Ionescu, liderului grupului de consilieri ALDE, este membru in AGA mai multor companii municipale. Si spune ca mai are inca multe informatii de primit despre cum urmeaza sa se faca reorganizarea. Dar ca in sedinta de vineri, 10 aprilie, va vota reorganizarea, de vreme ce unele companii nu si-au dovedit eficienta."Este clar - cel putin pentru mine - din analiza pe care am facut-o in ultimii ani, ca merita ca unele companii sa existe si sa isi desfasoare activitatea. Ca in cazul altora se pot ameliora lucrurile, in vreme ce alte companii municipale nu reusesc sa fie viabile din punct de vedere al raportului dintre cheltuieli si incasari (in sensul ca merg mereu in pierdere - n.red.)Unele companii au confirmat, altele nu. Eu cred si in acest moment, asa cum am considerat cand am votat infiintarea companiilor, ca ele ne pot fi utile pentru a ne gestiona in anumite domenii.Inainte de mandatul meu, erau firme private care monopolizau anumite domenii. Nu stiu daca era bine sau rau, altele sunt institutiile care sa stabileasca asta. Cert este ca noi am zis ca putem incerca varianta companiilor municipale.La acest moment, nu cred ca trebuie sa le punem pe toate intr-un cos comun, ci sa le analizam pe fiecare in parte.Se pare, spre exemplu, ca pana acum Compania de Paza nu a reusit sa fie viabila, adica sa vina cu un pret mai mic decat concurentii de pe piata. Si atunci orice manager s-a intrebat: de ce sa platesc mai mult (catre CM Paza si Securitate - n.red.)? Nu stiu daca a fost vina companiei sau a contextului de pe piata. Ar trebui sa vedem.De asemenea, stiu ca in cazul Companiei de Tehnologica Informatiei, parte dintre site-urile propuse s-au implementat, parte nu. Poate ca este un domeniu in care ne-ar fi destul de greu sa tinem pasul cu tot ce e nou pe piata, in conditiile in care investitiile necesare sunt destul de mari. Si, atunci, poate fi o idee ca acea companie sa se ocupe mai degraba de sustinerea dirijarii traficului. Nu m-as putea pronunta, la acest moment.Pe de alta parte, poate ca pana acum actiunile de voluntariat, spre exemplu, n-au fost chiar vizibile, la nivelul Primariei. Dar acum se dovedeste utilitarea unei Companii de Voluntariat (care distribuie, alaturi de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din PMB, produse bucurestenilor vulnerabili, in timpul pandemiei - n.red.).Noi vom vota pentru aceste proiecte pentru ca suntem de parere ca este momentul sa facem, fara prea multa patima, o analiza a activitatii fiecarei companii", a explicat Tudor Tim Ionescu pentruRamane sa vedem cum vor vota si consilierii din celelalte grupuri. Deja grupurile PNL si USR si-aut arata public dezaprobarea pentru fuziunea unor companii pe care le considera ilegale.