De ce n-ar trebui sa circule bucurestenii cu autobuzul, pe linia de tramvai: Altora le-a iesit, dar noi nu suntem pregatiti! Pui calatorii in pericol!

Metrou Usor: Ideea e buna si ar functiona. Dar nu pompieristic

Sofer de autobuz cu 25 de ani de experienta: E periculos! Daca ti se taie cauciucurile sau ai drumul blocat, unde trimiti calatorii?

In seara zilei de duminica, 12 ianuarie, Gabriela Firea a anuntat ca a cerut deja Parlamentului sa modifice Codul Rutier, astfel incat sa le permita autobuzelor sa circule pe liniile de tramvai. Cum i-ar ajuta asta pe bucuresteni? Ei bine, Gabriela Firea sustine ca, la fel ca tramvaiele, autobuzele ar circula mai usor, fara sa mai ramana blocate in trafic. Asa ca ar ajunge mai repede la destinatie. Drept urmare - placut suprinsi de viteza unei calatorii - tot mai multi bucuresteni se vor lasa convinsi sa renunte la masina personala si sa foloseasca transportul in comun., a declarat Gabriela Firea.Ce-i drept, solutia anuntata de Gabriela Firea suna frumos si se aplica deja in mai multe orase mari din intreaga lume. Spre exemplu, benzi comune pentru tramvai si autobuz exista atat in unele capitale din regiunea noastra - cum ar fi Budapesta si Praga - cat si in unele din state mai indepartate, cum ar fi Melbourne (capitala statului australian Victoria).In aceste conditii, intrebare este: de ce n-ar putea circula, intr-adevar, si la noi autobuzele pe liniile de tramvai, fluidizand traficul? Iata de ce.Cristian Marin din cadrul Asociatiei Metrou Usor a explicat pentruca ideea de a crea asa numitele share lanes - adica benzile pe care sa circule atat tramvaie cat si autobuze - este buna, in principiu.In Bucuresti, insa, din pacate, masura n-ar da rezultatele dorite, din cauza ca administratia Capitalei nu a luat, din timp, o serie de masuri pregatitoare."Toate modernizarile de linii din Bucurestiul ultimilor 20 de ani au luat ca gabarit de reper niste vagoane din anii 1950...Iar lucrurile (in industria producatoare de mijloace de transport in comun - n.red.) au mai evoluat de atunci. Vagoanele produse sunt astazi mai late. Autobuzele la fel.Autobuzele care circula astazi sunt cu 20-25 de cm mai late decat tramvaiele. Conteaza pentru ca (atunci cand doua tramvaie trec unul pe langa altul, in sensuri opuse, pe linii alaturate - n.red.) distanta de siguranta dintre ele este de 50 de centimetri. Or, din cauza ca sunt mai late (cand ar trece unul pe langa celalalt, in sensuri opuse, pe linia de tramvai - n.red.) autobuzele ar reduce distanta de siguranta la 20 de centimetri. Ceea ce e periculos", a explicat Cristian Marin pentruOare nu stie administratia Firea aceste lucruri? E greu de crezut, in conditiile in care si fostul primar al Capitaliei, Sorin Oprescu, a avut un proiect similar. Anume, odata cu modernizarea Soselei Iancului, aproape 3 kilometri de cale de rulare a tramvaielor s-a refacut astfel incat aceasta sa permita si deplasarea autobuzelor. In noua formula de trafic, atat autobuzele, cat si tramvaiele urmau sa aiba statii in refugiile folosite pana atunci doar de pasagerii tramvaielor. Numai ca lucrurile n-au mers chiar cum s-a asteptat Sorin Oprescu."(...) s-a constatat dupa finalizarea lucrarii ca nu incapeau doua autobuze simultan in statiile de tramvai", a reamintit reprezentantul Asociatiei Metrou Usor consultat deAcea situatie ar fi trebuit sa fie o lectie pentru administratia Capitalei: nu promiti ca bagi autobuze pe liniile de tramvai pana nu te asiguri ca ai suficient spatiu pentru asta. Din pacate, insa, administratia Firea pare sa fi uitat de esecul lui Oprescu."Sa luam cateva cazuri concrete. Pe mare parte din traseele 330 si 335, autobuzele ar avea la limita loc sa circule pe liniile de tramvai, pentru ca pe acea portiune, refugiile sunt decalate. Mai ales daca unul dintre soferi se apropie mai mult de gardul de protectie. S-a facut o proba recent.In schimb, la Obor, va aparea o problema. Statia suspendata are refugiile fata in fata, iar spatiul de acces e destul de ingust. Asa ca acolo autobuzele n-ar avea loc si ar trebui bagate tot pe sosea", a mai spus Cristian Marin.Si mai rau este - potrivit reprezentantului pasionatilor de infrastructura - ca administratia Capitalei continua sa modernizeze liniile de tramvai fara vreo strategie."Pentru Vasile Milea (in zona Afi Cotroceni) vor sa modernizeze linia raportat tot la gabaritul vechi, fara sa se gandeasca la faptul ca ar putea permite autobzelor sa circule pe respectiva linie de tramvai", a mai spus Cristian Marin.Urmeaza sa li se impuna soferilor de autobuz sa faca un fel de slalom prin oras, circuland cand pe sosea, cand pe liniile de tramvai inchise cu garduri? Ramane sa aflam. Cert este ca, daca se vor lua fara cap, masurile risca sa le puna viata in pericol atat soferilor, cat si pasagerilor din autobuze.Pasionatii de infrastructura sustin ca autobuzele care circula pe liniile de tramvai ar putea intampina si alte probleme. Spre exemplu, potrivit lui Cristian Marin, exista riscul ca soferul sa nu poata face manevre in siguranta cand circula pe linie de tip "green track" (pe care e plantata iarba - n.red.), asa cum sunt cele de pe Bulevardul Pantelimon si Liviu Rebreanu.In acelasi timp, Valer Ciobanescu, liderul sindicatul TransPublic din STB SA, care a condus autobuze vreme de 25 de ani, spune ca, in conditiile actuale, i s-ar parea periculos sa conduca autobuzul pe o linie de tramvai."Solutia e foarte simpla: autobuzele si troleibuzele pot circula pe banda I. Iar tramvaiul pe axul drumului, pe unde circula si acum.In primul rand, mai ales in cazul in care linia de tramvai e protejata de gard, accesul de pe carosabil ar fi dificil. Iar pe linie, mai ales in conditiile in care aceasta e lunecoasa, poti avea probleme. Daca iti taie cauciucurile, ce faci?Si sunt si multe alte probleme care pot aparea. Spre exemplu, se intampla ca tramvaiele sa ramana fara curent pe linie. Daca vii din spatele unui tramvai ramas fara curent, ce faci? Dai pasagerii jos si ii lasi sa fuga de pe axul drumului, de-a latul strazii, pana pe trotuar? Ar fi bine asa?Va mai intreb ceva: ajungi cu autobuzul in spatele a doua tramvaie. Unul e deja in statie, iar altul urmeaza sa traga in statie dupa ce pleaca primul. E o situatie care apare. Cat trebuie sa astepti, pana sa intri cu autobuzul in statie?Mai e si cealalta posibilitate: se defecteaza autobuzul. Blocheaza o linie. Pe unde mai trec tramvaiele si celelalte autobuze? Nu poti da cu spatele, nu poti iesi de pe o linie de tramvai protejata cu garduri. Oare nu se gandeste nimeni la astfel de probleme?", a declarat pentruValer Ciobanescu.In aceste conditii, sustin sursele consultate de, sarcina cu adevarat dificila nu e modificarea Codului Rutier, ci modernizarea infrastructurii, astfel incat sa permita autobuzelor sa circule pe liniile de tramvai. Or, despre acest subiect, Gabriela Firea n-a pomenit nimic, deocamdata.