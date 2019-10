De ce nu s-a deschis Bulevardul Decebal pe 15 septembrie si cat va mai ramane soseaua inchisa

Panoul santierului parcarii subterane de pe Bulevardul Decebal. Foto: Metrouusor.com

Autobuzele nu mai circula pe Bulevardul Decebal spre Piata Muncii, ci cotesc pe strada Delea Noua. Foto: Metrouusor.com

Lucrari la parcarea subterana de pe Bulevardul Decebal. Foto: Metrouusor.com

Consilier USR: Lucrarile nu aveau cum sa se termine la 15 septembrie. A fost o promisiune fara acoperire a administratiei

Ziare.

com

La finalul anului 2018, Primaria Sectorului 3 i-a incredintat unei firme pe care o detine - anume societatii Algorithm Rezidential S3 SRL - un contract de 108.930.818 lei pentru constructia unei parcari in subteranele Bulevardului Decebal.In proiect, parcarea avea 550 de metri lungime si 17,5 metri latime, urmand sa poata gazdui 718 autovehicule.La cat de aglomerat e orasul, constructia unei parcari - mai ales a uneia in subteran - e oricand binevenita. Singura problema era ca realizarea celei din Sectorul 3 presupunea inchiderea circulatiei pe mare parte din Bulevardul Decebal. Iar asta insemna ca traficul din zona - deja foarte aglomerat - urma sa fie dat peste cap pe de-a-ntregul.In plus, lucrarile - care implicau sapaturi masive si turnare de beton - riscau sa le faca viata un cosmar bucurestenilor care locuiesc pe Bulevardul Decebal.Cu toate astea, administratia locala a Sectorului 3 si-a continuat proiectul. In februarie, s-a emis autorizatie de construire, iar la finalul lui martie, Algorithm Rezidential S3 SRL a anuntat ca se apuca de treaba, ca sa poata termina intreaga parcare in doi ani (adica pana in martie 2021).Societatea Sectorului 3 a anuntat, initial, ca pentru a construi parcarea are nevoie sa inchida circulatia pe cate o banda a bulevardului, pe sensul de mers dinspre Piata Hurmuzachi (Muncii) spre Strada Dristorului si, ulterior, pe sensul invers. Ulterior, circulatia pe portiunea de bulevard urma sa fie inchisa in totalitate.In mod evident, inchiderea bulevardului urma sa aglomereze pana la refuz celelalte strazi din zona, riscand sa cauzeze ambuteiaje. In context, administratia Sectorului 3 a decis sa inchida Bulevardul Decebal vara, cand traficul e ceva mai lejer in Capitala.Una peste alta, Primaria Sectorului 3 a anuntat pe 19 iunie ca inchide capatul dintre Piata Muncii al Bulevardului Decebal, pana pe 15 septembrie.Algorithm Rezidential S3 SRL a inceput sapaturile de amploare si, ulterior, s-a apucat de relocarea retelelor de utilitati (adica a tevilor de apa calda, de apa rece etc.). Data de 15 septembrie a venit si a trecut ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.Pe masura ce bucurestenii s-au intors din vacante si au reinceput anul scolar si cel universitar, zona s-a aglomerat. Pe Traseul 104 - deviat de pe Bulevardul Decebal pe strazile din jur (Delea Veche, Calea Calarasi etc.) - autobuzele circula din ce in ce mai greu. Iar Bulevardul Decebal nu se mai deschide...Am incercat ieri sa aflam de ce au intarziat lucrarile la parcarea subterana si cand va decide, totusi, administratia Sectorului 3 sa deschida traficul pe Bulevardul Decebal.In ciuda insistentelor noastre, primarul Robert Negoita - care si-a postat pe retelele de socializare fotografii din santier - nu a putut fi contactat telefonic pentru a explica situatia.In consecinta, l-am intrebat pe presedintele Consiliului de Administratie al Algorithm Rezidential S3 SRL, Alin Panait, de ce lucrarile au durat mai mult decat se anuntase initial si daca aceasta intarziere va amana termenul de inaugurare a parcarii. In plus, am vrut sa aflam daca intarzierea nu presupune si niste costuri suplimentare (in conditiile in care realizarea unui loc de parcare costa deja, in medie, peste 30.000 de euro, in parcarea subterana de pe Bulevardul Decebal).Alin Panait nu ne-a spus clar de ce s-a intarziat, ci doar ca relocarile de utilitati s-au dovedit foarte dificile.Incercam ca pana la sfarsitul anului sa dam drum la circulatie, in zona. Nu vreau sa va spun acum ca va fi la inceputul lunii decembrie sau la sfarsitul ei. Vedem si in functie de ce probleme mai intampinam", a declarat Alin Panait pentruIntrebarea este: a durat deviarea magistralelor RADET mai mult decat ar fi trebuit? Si daca da, de ce? In mod normal - din intelegerea noastra - astfel de lucrari sunt planificate si avizate, asa ca un constructor stie, in linii mari, dinainte, cam cat timp ii va lua o lucrare.Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a explicat pentruca avizul emis de regie pentru lucrarile la reteaua de termoficare indica precis lucrarile de realizat. Cu alte cuvinte, constructorul stie cam ce-l asteapta, inca dinainte sa se apuce de treaba., a explicat Alexandru Burghiu pentruSi atunci - daca Algorithm Rezidential S3 SRL stia cat de dificile sunt lucrarile si cat de mult timp ii va lua sa le faca - de ce a mai spus ca le termina repede si ca deschide circulatia pana pe 15 septembrie?Consilierul local USR Liviu Malureanu a declarat pentruca lucrarile nu se puteau finaliza pana pe 15 septembrie."Acest termen de deschidere a circulatiei pe Bulevardul Decebal a fost avansat de primarul de sector (Robert Negoita - n.red.). In realitate, nu s-a pus in niciun moment problema - la modul realist - ca lucrarile sa se incheie si sa se deschida traficul la acea data.La acest moment, societatea care construieste spera sa poata deschide traficul in zona pana la finele anului. Depinde de ce se va intampla pe santier. Oricum ar fi, din informatiile pe care le am, pana la acest moment, lucrarile nu sunt in intarziere, iar termenul de finalizare a proiectului n-ar trebui sa fie decalat.Pur si simplu, s-a lansat in spatiul public o promisiune fara acoperire", a explicat Liviu Malureanu pentruDin pacate, pana la momentul publicarii acestui material, nu am reusit sa obtinem un punct de vedere din partea primarului Robert Negoita. Vom reveni cu detalii, in situatia in care edilul va dori, totusi, sa explice de ce administratia sa a promis deschiderea circulatiei pe Bulevardul Decebal la jumatatea lunii septembrie si nu s-a tinut de cuvant. N-ar fi fost mai corect sa le spuna, onest, bucurestenilor ca circulatia pe bulevard se va deschide la finele acestui an sau inceputul celui care vine?Pana cand vom gasi raspunsuri la aceste intrebari, un singur lucru e cert: nicio autoritate locala n-ar putea spune, la acest moment, cand se va relua traficul rutier pe Bulevardul Decebal, intre intersectia sa cu Strada Dristorului si Piata Muncii. Iar zona continua sa se aglomereze...