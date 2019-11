De ce se tamponeaza tramvaiele in Bucuresti? Marturiile unui vatman satul de riscuri si probleme

Ziare.

Printre altele, vatmanul bucurestean a declarat ca, in aceasta toamna, tramvaiele au circulat adesea mai incet, astfel incat manipulantii (adica vatmanii) sa poata evita tamponarile."Haideti sa va explic. Fiecare vagon are (....) nisipatoare la boghiurile motoare. Le actionam noi (nisipatoarele - n.red.), fie din buton, fie odata cu frana de urgenta. Iar cand le actionam, din ele cade nisip pe sina, iar franarea tramvaiului se poate face mai usor.Dar nisipatoarele nu merg fara nisip, care va veni - din cate am inteles - abia la finele saptamanii viitoare. Pana atunci ce facem?Ce-i drept, prea multe tamponari n-au fost, inca. Dar de ce credeti? Din cauza ca nu exista riscul? Nu, ci din cauza ca multi au circulat mai incet, ca sa evite tamponarile. Dar asta, inevitabil, inseamna intarzieri", a declarat vatmanul pentruPotrivit liderilor sindicatului Transpublic din STB SA, unii dintre vatmani au inceput sa isi cumpere singuri nisip, doar sa fie siguri ca fac tot ce pot ca sa evite tamponarile.Vatmanul cosultat dea mai spus ca - desi ar avea la dispozitie alternative mai eficiente - STB SA ar urma sa aduca, incepand cu saptamana viitoare, nisip cu granulatie mare, care nu ajuta prea mult la franare."Nisipiul care este eficient este cel cu granulatie mai mic, de 0,1 - 1,0 mm. Acesta este aderent, atunci cand cade pe sine. Iar nisipul pe care isi doresc dumnealor sa ni-l aduca e mare, cam cat bobul de orez. Acesta loveste sina si ricoseaza. Si atunci, la ce ajuta?", a mai spus sursaAm incercat sa aflam mai multe despre aceste subiecte de la STB SA. Din pacate - dupa cum Ziare.com v-a informat anterior - reprezentantii societatii nu ne-au dat niciun detaliu cu privire la situatie. Acestia au sustinut ca nu ne pot raspunde decat daca depunem o solicitare scrisa. In consecinta, am cerut de la STB SA, in scris, informatii cu privire la aceasta situatie. In cazul in care institutia ne va raspunde, vom reveni cu amanunte.Din spusele vatmanului consultat de, STB SA a avut o moara in care producea nisip pentru asigurarea aderentei tramvaielor. A renuntat, insa, la a mai folosi respectiva capacitate de productie. De ce s-a intamplat asa nu stim inca, in conditiile in care STB SA a refuzat sa dea detalii.Pana la acest moment, in Sicap am gasit o singura procedura prin care STB SA incearca sa isi aleaga furnizor pentru nisip . In caietul de sarcini se mentioneaza ca STB SA isi doreste sa achizitioneze, la pretul cel mai scazut (cu circa 239.200 lei) intre 360.000 kg - minim si 400.000 kg. Cu alte cuvinte - din intelegerea noastra - STB SA si-ar dori sa poata cumpara sare la preturi cuprinse intre 0,59 si 0.66 lei kilogramul.Potrivit datelor din Sicap, STB a selectat castigatorul acestei licitatii, dintre cele 3 societati participante. In platforma n-am gasit, insa, date si cu privire la societatea careia i s-a atribuit contactul.Oricum, din datele sindicatului Transpublic din STB SA, pana si cumparat cu amanuntul, din supermarketuri, la sac de 25 de kilgrame, nisipul ar fi mai ieftin.Daca STB SA va raspunde solicitatii de informatii acu date relevante cu privire la acest subiect, vom reveni cu amanunte.