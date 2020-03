De ce va mira nivelul de poluare? In Bucuresti, "elefantul din camera" e MIZERIA, greu de descris in cuvinte (Galerie foto&video)

Foto: Ziare.com

Daca esti un bucurestean fara masina, e imposibil sa nu simti praful pe care il tragi pe nas zilnic, la propriu, din cauza lucrarilor de constructie care nu respecta reguli minime de civilizatie si mai ales din cauza faptului ca nu se face curatenie.Orasul nostru nu este spalat, ingrijit, iubit, respectat cum se cuvine. Orasul asta e folosit, dar lasat in paragina de cei 6 PSD-isti si de "Alba ca Zapada" lor, care prefera sa ne distraga atentia cu diverse "jucarii" (hidoase si costisitoare!), doar, doar uitam sa mai privim si in jurul nostru.Trotuare murdare, sosele murdare, mobilier stradal murdar, autobuze murdare, refugii murdare, santiere neizolate de trecatori, garduri rupte, noroaie plimbate pe talpi si cauciucuri dintr-o parte in alta a orasului. Si tu te miri ca incepe sa iti curga nasul si ai o tuse seaca imediat ce iesi din casa?Ai vrea sa scoti copilul la plimbare sau sa faci jogging, dar alegi sa renunti? Te surprinde ca vezi seara discheta demachianta aproape gri? Nu intelegi de ce miroase urat aerul "curat" pentru care ai deschis geamurile, ca sa-ti aerisesti casa? Ia priveste cu atentie in jurul tau!Iarna asta a fost una secetoasa, nu a nins, nu a prea plouat, asa ca ghinion! Mizeria asternuta pe cladiri, pe copaci, pe trotuare zace tot acolo de ceva timp. Natura n-a mai facut, ca altadata, treaba administratiei locale, o dovada in plus fiind imaginile urmatoare, surprinse zilele astea in Sectoarele 2 si 3.De exemplu, daca o iei la pas dinspre Mall Vitan catre Bd. Decebal si apoi catre Mega Mall, observi ca drumurile nu sunt spalate, nu sunt aspirate, sunt stranse doar gunoaiele mici ... cu matura. Asa ca praful se tot aduna si se raspandeste apoi peste tot, ridicat de vant si de masini, pana cand auzi cum iti scartaie intre dinti.Peste tot intalnesti diverse lucrari facute de mantuiala (cu intentie sau pur si simplu din prostie/nesimtire).Mobilier stradal jegos, maldare de gunoaie neridicate cu lunile, ulite neamenajate? Gasesti tot ce NU vrei.Deseori intalnesti parcele de pamant ca la tara, mai mici sau mai mari, care nu mai sunt de mult timp delimitate de garduri. In Bucuresti, circulatia noroiului in natura e mai rapida decat a apei...Pe Bd Decebal se lucreaza in continuare la uriasa parcare. Santierul nu e izolat, trecatorii si locuitorii din zona nu sunt protejati cu panouri care sa impiedice raspandirea prafului si a mirosurilor in locuintele din apropiere. Inspectoratul de Stat in Constructii e bine, sanatos?Toata mizeria despre care vorbim e transportata in tot orasul, pe roti si pe talpi, dovada murdaria din autobuze, troleibuze si tramvaie.Si ce e cel mai grav - copiii sunt cei mai afectati. Cand ai doar 1 metru inaltime, esti mai aproape de murdarie decat mama ta. Plus ca uneori mai cazi si pui manutele pe asfaltul mizerabil.Dar cel mai trist este rezultatul sondajelor, potrivit carora cei 7 PSD-isti care administreaza Capitala de 4 ani continua sa fie favoriti la alegerile din iunie. Nu mai avem pretentii, nu mai avem sperante ...