De sambata se inchid toate parcurile din Capitala

Astfel, Politia Locala va bloca accesul in toate parcurile din Capitala, incepand din acest weekend, anunta Digi24 Totodata, sursa citata a anuntat ca reprezentantii PMB au contractat mai multe hoteluri, pentru ca acestea sa fie puse la dispozitia medicilor, astfel incat cadrele medicale sa nu mai mearga acasa si sa isi expuna familia unei posibile infectari.In acest sens, Primaria Capitalei a primit peste 700 de solicitari de la cadre medicale care vor sa se cazeze in alta parte, ca sa nu isi puna in pericol familiile.De altfel, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a amenintat inca de la inceputul saptamanii ca, daca cele mai recente recomandari ale autoritatilor privind autoizolarea la domiciliu vor continua sa fie incalcate, exista posibilitatea inchiderii parcurilor mari ale Capitalei."Am decis de maniera urmatoare: saptamana aceasta, pentru ca oricum este frig, ninsoare, ploaie, lapovita, nu cred ca se va inghesui foarte multa lume in parcurile Capitalei si in general in parcurile din tara, dar cealalta saptamana, cand revine vremea frumoasa, daca vom constata ca sunt incalcate aceste recomandari, care trebuie sa fie luate foarte in serios, vom ajunge si la aceasta solutie - neplacuta si dureroasa pentru cei care sunt disciplinati si se respecta si pe ei si se si protejeaza si respecta si deciziile autoritatilor - sa le inchidem.Am vazut ca in unele sectoare, deja, pentru parcuri de dimensiuni mai mici s-au luat asemenea decizii, dar", a spus Firea, luni seara, la Romania TV.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri la amiaza, ca sunt 263 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, numarul total de persoane infectate ajungand la 1.292 in tara noastra.Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 0 si 94 de ani.