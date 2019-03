De teama grevei transportatorilor, Guvernul vrea sa schimbe Legea taximetriei prin OUG

Ziare.

Inca de la jumatatea lunii februarie, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a organizat un protest in Piata Victoriei, solicitand Cabinetului Dancila o ordonanta de urgenta pentru combaterea pirateriei din bransa Cum proiectul de ordonanta a intarziat sa apara, COTAR a amenintat ca va bloca soseaua Kiseleff cu peste 5.000 de masini . Pana la urma, insa, transportatorii s-au inteles cu Guvernul si au renuntat la organizarea uriasului protest, cu conditia ca proiectul de OUG sa fie lansat cat mai repede in dezbatere publica.Vineri, pe 1 martie, Ministerul Dezvoltarii a pus, in cele din urma, proiectul de ordonanta in dezbatere publica , iar transportatorii se declara multumiti daca textul ar fi adoptat in forma prezenta.Detalii a oferit pentrupresedintele COTAR, Vasile Stefanescu., a declarat Vasile Stefanescu.Inca de acum doua saptamani, Stefanescu a sustinut ca nu este in regula ca societatile de taxi sa aiba nevoie de autorizatii si licente si, in plus, sa plateasca taxe si impozite, in vreme ce soferii de UBER, Taxify, Bla Bla Car si Clever GoIn replica, reprezentatii Uber si cei ai Clever Taxi au transmis ca sustin imbunatatirea legislatiei romanesti privind transportul de persoane. Cu toate astea, Clever a informat ca, potrivit unui sondaj IRES, 2,5 milioane de romani folosesc aplicatii de mobilitate urbana si ca acestora nu le-ar placea sa li se restrictioneze accesul la astfel de servicii.In consecinta, modificarea legislatiei de profil ar trebui facuta in urma unei dezbateri publice bazate pe argumente, in pripa, prin ordonanta de urgenta.