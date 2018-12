Deputat PNL: Banii din Fondul de rezerva, arma de santaj. PSD-ALDE incearca racolarea primarilor liberali

Ziare.

Deputatul PNL porneste de la cifrele care se gasesc in "Hotararea de Guvern nr. 977/2018 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului, pentru unele unitati administrativ teritoriale si publicata in Monitorul Oficial nr.1061, pe 14 decembrie, vineri, la inceput de week-end", conform unui comunicat de presa."O privire aruncata asupra sumelor alocate diferitelor localitati demonstreaza ceea ce era deja stiut:. Daca majoritatea judetelor au primit sume cuprinse intre unu si patru milioane de lei, au existat si cativa norocosi ai sortii, iubiti la centru si pentru comunitatile carora s-au gasit fonduri.Nu luam in calcul judetul, care beneficiaza de cei mai multi bani, peste 19,3 milioane de lei, de, cu peste 16,2 milioane de lei, sau de, cu peste 15 milioane.Propun sa ne uitam, insa, ca, la, un judet cu o populatie estimata de 360.000 de locuitori, au fost alocate peste 15,4 milioane de lei sau ca cei 265.000 de locuitori ai judetuluivor beneficia de peste 18 milioane de lei. Spre comparatie, judetului, cu 683.540 de locuitori, i-au fost repartizati 1,9 milioane de lei. Cei peste 616.000 deau primit abia putin peste patru milioane de lei", arata deputatul PNL.Ionel Palar e nemultumit ca judetul Bacau, "unul dintre cele mai afectate de inundatiile din acest an, a fost lasat pe ultimul loc din Moldova in ceea ce priveste alocarile bugetare" si subliniaza ca "modelul discretionar si abuziv de la Bucuresti se continua si in teritoriu"."Sumele repartizate nu direct autoritatilor locale, ci prin intermediul consiliilor judetene, vor fi distribuite tot dupa bunul plac pesedist., facute in dispret fata de comunitati.Pentru 12 primarii liberale, presedintele Consiliului Judetean, Sorin Brasoveanu, si seful sau, senatorul Dragos Benea, presedintele PSD Bacau, au alocat sume cuprinse. In paralel, pentru fiecare primarie PSD s-au gasit sume in jurul valorii de", arata acesta.Mai mult, Ionel Palar acuza ca "sumele distribuite s-au transformat intr-o adevarata arma de santaj, in incercarea PSD-ALDE de a racola primarii PNL".. 2000 de lei! Putin mai mult de un salariu minim pe economie.In judetul Bacau, nu exista oameni, comunitati si nevoi. Nu exista prioritati, nu exista localitati afectate de inundatii. Exista! Asa intelege PSD sa trateze Romania!", se arata in comunicatul deputatului PNL Ionel Palar.C.B.