Deputat USR de Bacau: Caram apa cu sticlele intr-o tara UE! Trebuia luata legatura imediat cu fabricantul conductei

"Lipsa de viziune, coruptia si deficitul de personal specializat sunt caracteristicile actualei administratii locale din Bacau. Acesti incompetenti ne-au adus intr-. Caram apa cu sticlele, in mijlocul verii, intr-o tara membra a Uniunii Europene.Ieri am fost la locul avariei si am vazut, in speranta remedierii crizei apei. Asa cum banuiam,si, astfel, nu toti cetatenii primesc apa. Ca sa nu mai vorbim despre", a semnalat pe Facebook Lucian Stanciu Viziteu, care a postat si o fotografie de la locul lucrarilor.Mai mult, acesta subliniaza ca ""."Presupunand ca piesa-lipsa era la mii de km, un primar responsabil putea apela la un avion militar de la aerobaza din oras.De ani de zile carpim, in loc sa imbunatatim infrastructura locala. Am oferit solutii clare pentru remedierea situatiei, gasite impreuna cu expertii tehnici din USR. Mai mult,pentru ca a fost pagubit de avariile conductelor de apa sau pentru ca are cunostinta de fapte de coruptie sau incompententa la nivelul CRAB", anunta deputatul USR, care isi publica si datele de contact.In plus, acesta suspecteaza ca "daca situatia actuala nu este remediata definitiv, avem cu totii dreptul sa ne gandim ca se doreste distrugerea, ruinarea si apoi valorificarea in interesul PSD a Companiei Regionale de Apa Bacau".In ciuda problemelor grave cu care se confrunta cetatenii si institutiile din Bacau, pana in acest moment primarul PSD Cosmin Necula nu si-a asumat vreo responsabilitate, dimpotriva, a aruncat toata vina pe spatele companiei care a executat lucrarile, anuntand ca va depune plangere penala.In ultimele zile, din cauza lipsei de apa potabila, oamenii s-au spalat in ligheane si au stat la cozi interminabile la fantanile din oras.Exasperat, un bacauan a iesit sambata pe strazile orasului in pielea goala, in semn de protest, si a incercat sa se spele intr-un rezervor adus de primarie pe strada sa. El a fost saltat de politie, dar aplaudat de trecatori.