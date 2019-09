Deputatii au adoptat proiectul care elimina stampila din administratia publica

Ziare.

Proiectul de lege modifica art. V din Ordonanta Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si alte acte normative, in scopul introducerii si a persoanelor juridice de drept public in sfera persoanelor care nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente ori inscrisuri depuse la institutiile sau autoritatile publice sau emise ori incheiate in relatia cu institutiile sau autoritatile publice."Persoanele juridice de drept public nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri depuse la institutiile sau autoritatile publice ori emise sau incheiate in relatia cu institutiile sau autoritatile publice.Persoanele juridice de drept public nu au obligatia de a aplica stampila pe documente sau orice alte inscrisuri emise in relatia dintre acestea si persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entitatile fara personalitate juridica.Prevederile nu se aplica institutiilor sau autoritatilor publice carora prin acte normative de rangul legii, cu caracter special fata de prezenta ordonanta, li se impune expres folosirea stampilelor", prevede proiectul adoptat.Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, entitatilor fara personalitate juridica, precum si persoanelor juridice de drept public aplicarea stampilei pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri, savarsita de catre persoana din cadrul unei institutii sau autoritati publice, constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acesteia, conform prevederilor legale, se mai arata in proiectul adoptat.Camera Deputatilor este for decizional.