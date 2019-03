Desi are o biata echipa de Liga a 3-a, Guvernul face stadion de 10 milioane de euro in fieful lui Dragnea

Ziare.

Asa cum v-a informat deja , Compania Nationala de Investitii (CNI) a anuntat, inca de la jumatatea lunii trecute, ca a semnat contractul pentru constructia unui stadion de 5.500 de locuri in Alexandria, orasul-resedinta al judetului Teleorman.Dupa numai cateva zile, consiliul local din Alexandria a aprobat, pe 26 februarie, demolarea unor cladiri ale actualului stadion, ca sa faca loc viitoarei arene sportive, a carei constructie va dura 18 luni si va costa nu mai putin de 38,9 milioane de lei, fara TVA (ceea ce inseamna aproape 10 milioane de euro, daca includem si TVA).Viitorul stadion va avea nu numai sala de forta, spatii de recuperare si sala de mese pentru sportivi, ci si locuri de cazare. Evident, va fi dotat cu instalatie de nocturna si spatii de parcare.Ideea constructiei acestei baze sportive nu e noua. De fapt, stadionul - despre care se vorbeste deja de 5 ani - ar fi trebuit sa fie gata din 2016. El n-a ajuns insa niciodata sa se construiasca din cauza ca Opozitia a facut eforturi sustinute pentru a impiedica concretizarea investitiei.Motivul - spuneau contestatarii proiectului - este ca orasul de resedinta a judetului Teleorman nu prea are ce face cu un stadion mare si scump, care sa gazduiasca meciuri de fotbal de Liga 1, in conditiile in care cea mai buna echipa de fotbal din zona, CSM Alexandria, evolueaza in Liga a 3-a.Nici constructorii nu prea voaiu sa ridice stadionul. In consecinta, Compania Nationala de Investitii (CNI) a scos de doua ori la licitatie proiectul, fara ca vreun constructor sa isi exprime intentia de a executa lucrarea. In cele din urma, in cadrul celei de-a treia proceduri lansate , contractul i-a fost atribuit societatii Euromateria SRL.In ciuda protestelor Opozitiei, se pare ca acest stadion se va construi.Societatea Euromateria SRL, care va construi stadionul, este cunoscuta, printre altele, pentru ca a blocat, in anii din urma, prin contestatii, inceperea lucrarilor de reabilitarea a Cazinoului din Constanta si a lucrarilor la Parcul Arheologic din acelasi oras. Potrivit presei constantene, din cauza ca procedurile au fost blocate de licitatiile Euromateria, s-au pierdut banii europeni pentru lucrari.Interesant este acest stadion din Alexandria pe care il va face Euromateria este al doilea care se construieste in judet, in ultimii ani. In 2017, spre exemplu, a fost inaugurat un stadion nou la Magurele, pe care joaca echipa Turris Oltul care, potrivit presei, ar fi controlata de fiul lui Liviu Dragnea.Ramane sa vedem, in aceste conditii, ce activitati sportive de top vor justifica, in urmatorii ani, alocarea celor 38 de milioane de euro de la stat pentru constructia stadionului din Alexandria. Potrivit CNI, acest stadion va putea gazdui, fara a explica de ce acestea ar urma sa se organizeze tocmai la Alexadria si nu pe alte stadioane deja construite, in Romania.