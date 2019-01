Desi crapa pe toate partile, Bucurestiul risca sa piarda 176 milioane de euro pentru modernizarea sistemului de termoficare

Cum trebuie reorganizata termoficarea pentru ca sistemul sa fie modernizat cu bani europeni

O disputa dintre ELCEN si RADET tine totul pe loc

Prindem sau nu fondurile europene?

Asa cumva informa inca de la jumatatea lunii octombrie, in mod normal, pana la finele anului trecut, Ministerul Energiei si autoritatile locale din Capitala ar fi trebuit sa aiba deja o strategie comuna clara, adoptata in instanta, pentru reorganizarea sistemului de termoficare din Bucuresti. Intocmirea si adoptarea respectivei strategii era urgenta, in conditiile in care doar in baza ei poate Bucurestiul accesa - fie si pe ultima suta de metri - o finantare de 176 de milioane de euro, cu care sa inceapa modernizarea sistemului.E nevoie de acesti bani pentru ca sistemul de termoficare - care alimenteaza cu agent termic si apa calda 1,2 milioane de bucuresteni - sa poata fi reparat inainte sa cedeze definitiv.Din pacate, fara modernizare, mai multe grupuri energetice ale ELCEN (societate care produce agentul termic pentru Capitala), nu vor mai putea fi folosite de la inceputul lui 2020, din cauza restrictiilor de mediu. In plus, sistemul de distributie a agentului termic (administrat de RADET) risca sa se destrame in curand. Potrivit unui raspuns oferit anterior de Regie la solicitarea, nu mai putin de 79% dintre conductele principale si 61% dintre tevile secundare ale sistemului sunt mai vechi de 20 de ani si ar trebui schimbate. De altfel, unui bucurestean i-ar fi imposibil sa nu observe starea jalnica a stevilor RADET, care cedeaza iarna de iarna, cauzand pierderi uriase si lansand in frig zeci de mii de bucuresteni Intr-o astfel de situatie urgenta, ne-am fi asteptat ca autoritatile centrale si locale sa se zbata pentru a profita de ultima sansa pe care o au de a atrage, prin POIM 2014-2020, cei 176 de milioane de euro cu care sa inceapa investitiile. Din pacate, lucrurile nu stau de loc asa.Cei 176 de milioane de euro de la UE nu pot fi accesati decat daca sautoritatile schimba modul in care este administrat sistemul de termoficare din Bucuresti. Motivul: dupa ani de administrare defectuoasa, din luna octombrie 2016, atat ELCEN cat si RADET au intrat in insolventa, fara sperante reale de a mai reveni vreodata pe linia de plutire. Iar cum UE nu finanteaza societati cu astfel de probleme, statul si autoritarile locale din Capitala au inceput sa caute solutii alternative pentru a atrage banii.Una dintre aceste solutii este ca atat ELCEN (in care actionar majoritar e statul, prin Ministerul Energiei) cat si RADET (detinuta de Primaria Capitalei) sa isi transfere activitatea Societatii Municipale Energetica SA, parte a Holdigului municipal creat de administratia Firea. Aceasta companie nu are probleme financiare - fiind alimentata de la buget - si ar putea fi considerata eligibila de UE. Cu alte cuvinte, ar avea toate sansele sa primeasca cei 176 de milioane de euro. Asta, daca autoritatile vor solicita banii in timp util.Desi pare simpla, procedura de transfer este, in realitate, destul de complicata, lasand fiecarui actor din sistem posibilitatea de a-si urmari propriile interese. Una peste alta, insa, ca transferul de activitate de la RADET si ELCEN catre Compania Energetica sa se poata realiza, el trebuie prevazut in planurile de reorganizare ale ambelor societati aflate in insolventa. In plus, pentru ca planurile de reorganizare sa fie mai mult decat niste simple hartii lipsite de valoare, ele trebuie adoptate de adunarile creditorilor celor doua societati si ulterior, de instanta. Or, tocmai in aceasta etapa au aparut dificultati care par de nedepasit si risca sa puna in pericol accesarea banilor europeni.ELCEN a fost prima societate care a prevazut in planul sau de reorganizare - adoptat in instanta inca de pe 18 octombrie - transferul de activitate catre Compania Municipala Energetica SA. Lucrurile pareau sa fi intrat, in sfarsit, pe un fagas normal si venise randul RADET sa isi armonizeze propriul plan de reoganizare cu cel al ELCEN.Probema - sustine ELCEN - este ca RADET n-ar fi facut acest lucru nici pana astazi. In plus, in incercarea de a nu-si plati buna parte din datoria pe care o are catre ELCEN, regia ar intarzia intreaga reorganizare a sistemului de termoficare propunand planuri vechi si imprecise.Spre exemplu, pe 14 ianuarie, are loc o adunare extraordinara a creditorilor RADET, in care administratorul judiciar - adica societatea Rominsolv - va propune adoptarea unui plan de reorganizare al societatii intocmit in ferbuarie 2012. Problema este ca cel mai mare creditor al RADET - adica ELCEN - a stabilit deja ca nu va vota pentru adoptarea respectivului plan, ci va cere o amanare de cel mult 30 de zile. Inca o amanare...Motivele pentru care ELCEN nu va vota planul RADET sunt mentionate pe la larg intr-un document postat pe o retea de sociealizare de consilierul municipal Catalin Deaconescu (PNL) . Informatiile au fost, de asemenea, confirmate pentru Ziare.com de administratorul special al ELCEN, Claudiu Cretu.Pe scurt, nemultumirile ELCEN tin de faptul ca planul propus de RADET este depasit si nu stabileste de unde va lua regia banii pentru a-i plati o treime din datoria de 3,7 miliarde de lei. In consecinta, ELCEN cere identificarea sursei de bani si spune ca nu va vota planul de reoganizare al RADET decat in cazul in care acesta va fi adoptat, in prealabil, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Daca lucrurile vi se par, deja, foarte incalcite, va spunem ca ele sunt, de fapt, chiar mai complicate de atat. Motivul: Curtea de Apel Bucuresti a decis ca toate companiile municipale - inclusiv Energetica SA, care urmeaza sa preia activitatea RADET si ELCEN - au fost infiintate ilegal In consecinta, sustine consilierul Catalin Deaconescu, ar trebui supusa din nou la vot, in CGMB, infiintarea Companiei Municipale Energetica SA. Abia daca doua treimi dintre consilieri vor vota reinfiintarea, se va putea face, in deplina legalitate, transferul de activitate.In mod normal, Bucurestiul ar fi trebuit deja sa solicite banii prin Masura 7.2 din POIM 2014-2020 pentru modernizarea sistemului de termoficare. Potrivit ghidului aplicantului pentru accesarea acestor fonduri, termenul limita a fost data de 31.12.2017. Acelasi ghid prevede, insa, ca termenul poate fi prelungit, in anumite conditii.Administratorul special al ELCEN, Claudiu Cretu, a declarat ca ar mai fi inca timp pentru a atarage finantarea., a spus Cretu.Potrivit lui Florin Mateita, partener la Rominsolv - administratorul judiciar al RADET - UE ar fi fost deja de acord sa finanteze modernizarea sistemului de termoficare., a declarat Mateita pentruCatalin Deaconescu sustine, insa, ca judecand dupa ritmul in care se misca lucrurile, e foarte putin probabil ca Bucurestiul sa mai reuseasca sa atraga finantarea de 176 de milioane de euro., a declarat pentruCatalin Deaconescu.Dincolo de toate aceste proceduri complicate, bucurestenii vad, insa, la acest moment, un singur lucru: ca autoritatile locale nici macar nu cauta sa gaseasca o solutie pentru modernizarea sistemului de termoficare, in ciuda faptului ca acesta este, pe an ce trece, tot mai degradat. Iar daca vom continua in acest ritm, problema s-ar putea rezolva, in cel mai fericit caz, abia peste cateva zeci de ani. Asta, daca sistemul va rezista pana atunci, iar Bucurestiul nu va ramane singura capitala a unei tari memenre UE cu termoficarea pe butuci.