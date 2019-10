Desi cunoscut in toata Europa, Versailles-ul Transilvaniei e inca in paragina. Nimeni nu vrea sa-l repare

Ziare.

Constructia acestui castel a inceput in anul 1668, la initiativa lui Dionisie Banffy al II-lea. In timp, edificiul a fost jefuit, incendiat si apoi reabilitat, in repetate randuri. A trecut de la un membru al familiei la altul, pana cand a ajuns la Miklos Banffy, un comite din Alba de Jos si bunic al scriitorului si politicianului Miklos Banffy.Comunistii au nationalizat castelul, l-au transformat in CAP si depozit.Povestea castelului a devenit cunoscuta in urma actiunilor Fundatiei Transilvania Trust. S-au facut eforturi si imobilul a fost reabiltat. Insa numai in mica masura, comparativ cu nevoile.Pentru a continua lucrarile, Consiliul Judetean Cluj a lansat, pe 28 august, o licitatie pentru noi lucrari de reabilitare a castelului. Mai exact, CJ Cluj oferea peste 22 de milioane de lei pentru lucrari diverse, de la cele de reabilitare a structurii, a lemanriei, dar si a parcului din jur Din pacate - potrivit datelor de pe platforma de achizitii publice - nicio societate nu s-a prezentat la licitatie. In consecinta, procedura a fost anulata.Ramane sa vedem daca CJ va relua procedura si daca va oferi mai multi bani pentru lucrari, astfel incat lucrarile sa devina atractive pentru constructori.Nu de alta, dar e pacat sa nu putem reabilita un castel care, inca din 2013, este cunoscut in intreaga Europa ca scena a festivalului Electric Castel, pe scena caruia urca, an de an, cantareti de renume mondial si care aduna peste 100.000 de spectatori.