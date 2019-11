Desi e aproape finalizat, cu mare intarziere, un pod rutier din sudul Capitalei nu poate fi folosit. Motivul e halucinant

daca eu te ridic si ridici mana, ajungi la un metru de fire

Presedintele Fundatiei Eco Civica, Dan Trifu, a explicat pentru Digi 24 de ce podul Nicolae Grigorescu, din zona de Sud a Capitalei, nu poate fi folosit."Cu cat urcam panta pasajului ne apropiem de firele de transport energie, cu 100.000 de volti. Daca te uiti,, mi-e si frica sa ridic mana! Cand avem ceata, ploaie densa sau ninsoare - ati vazut fenomene intamplate in Gara de Nord de la cei 27.000 de volti", a dat ca exemplu Trifu pentru Digi 24.De fapt, jurnalistii postului de televiziune transmis ca, de fapt,Ce-i drept, lucrarile au fost finalizat in proportie de 96%, dar din cauza ca firele de inalta tensiune sunt prea aproape, podul nu poate fi utilizat.Cum s-a ajuns aici? Potrivit lui Marius Coaje - consilierul Gabrielei Firea pe probleme de infrastructura - explicatia situatiei este destul de simpla. La momentul initial - adica in vremea primarului Sorin Oprescu - autoritatile s-au grabit sa inceapa cat mai multe lucrari.In consecinta, "", a spus Marius Coaje.Acum, Primaria sustine ca a contractat societati care sa faca. Dar va dura.Potrivit jurnalistilor de la Digi 24, primele masini ar urma sa circule pe pod abia la jumatatea anului viitor.