Desi STB sustine ca ar curata autobuzele, calatorii circula intr-o mizerie cumplita. Imagini revoltatoare

Mizerie in autobuz de le Traseul 104, pe 20 noiembrie 2019

Mizerie intr-un autobuz de pe Traseul 104, pe 16 ianuarie 2020.

Mizerie intr-un autobuz de pe Traseul 104, pe 17 ianuarie 2020

Ziare.

com

Cititorul nostru, pe nume Radu, ne-a amintit ca a trecut mai bine de un an de la momentul in carea relatat despre modul in care angajatii STB SA intindeau mizeria prin autobuzele si tramvaiele cu care circula bucurestenii, in loc sa le igienizeze temeinic.Va aratam atunci cum asa-zisa curatenie se facea cu apa murdara si mopuri soioase. Ba uneori angajatii se multumeau doar sa mature putin podeaua autobuzului sau a tramvaiului si sa-l declare perfect curat!Sub protectia anonimatului, soferi de autobuz ne-au explicat atunci ca multe dintre mijloacele de transport in comun nu se puteau spala la exterior pe durata iernii. Asa ca ramaneau mizerabile pana cand dadea caldura!Informatiile si fotografiile pe care vi le-am prezentat atunci au fost obtinute in urma unei documentari clandestine realizate, in primele zile din decembrie 2018, de, cu sprijinul unor oameni ingrijorati de viitorul transportului public din Capitala.De ce a fost nevoie sa intram clandestin in autobazele STB SA? Din cauza ca - desi solicitasem inca de la jumatatea lunii octombrie 2018 acces pentru documentarea modului in care se curata autobuzele si tramvaiele - STB n-a acceptat sa ne permita intrarea.Tot la jumatatea lunii octombrie 2018,a solicitat in scris informatii cu privire la igienizarea mijloacelor de transport in comun din Capiatala. STB SA a refuzat atunci sa raspunda si la respectivele intrebari.Ulterior, intr-o conversatie telefonica, reprezentantii biroului de presa al institutiei ne-au transmis ca solicitarea noastra de informatii fusese arhivata si ca e putin probabil sa mai primim vreodata raspunsurile cerute.Dupa dezvaluirile, STB SA a dat un comunicat de presa prin care anunta ca pune in functiune instalatii moderne de spalat mijloacele de transport in comun. Astfel, potrivit STB SA, cu noile utilaje urmau sa fie spalate mai intai vehiculele care circulau pe 12 linii de transport in comun. Iar apoi - in scurt timp - vehiculele de pe alte 13 linii urmau sa intre in acelasi procedeu modern de igienizare.Din nefericire, mijloacele de transport in comun din Bucuresti - indiferent daca vorbim despre autobuze, troleibuze sau tramvaie - au continuat sa circule la fel de murdare.In luna mai 2019, STB SA a anuntat ca incepe o campanie de igienizare a mijloacelor de transport in comun.Si, din nou,le-a cerut responsabililor cu comunicarea din cadrul STB acces la operatiunile de igienizare. Am vrut sa vedem, macar de aceasta data, cu ochii nostri cum lucreaza oamenii de la curatenie si de ce rezultatele muncii lor se lasa asteptate.Nici de aceasta data STB SA nu ne-a permis accesul. In schimb, societatea a trimis presei o serie de poze realizate in regie proprie, in timpul curateniei. De fapt, pe site-ul STB exista o intreaga galerie de fotografii realizate - sustine societatea - la igienizarile din mai, iunie, septembrie si decembrie 2019.Daca acea curatenie se face, intr-adevar, rezultatele ei nu se vad. Satul sa circule cu autobuze mizerabile, Radu, cititor al Ziare.com, a realizat, in decembrie 2019 si ianuarie 2020, o serie de fotografii in autobuzele de pe Traseul 104 (acoperit inclusiv cu autobuze noi, marca Otokar). In imaginile surprinse de barbat se vede o mizerie dezgustatoare, in interiorul autobuzului!"Doar gentile si rucsacurile calatorilor mai sterg din grosul mizeriei din autobuz", ne-a scris Radu, indignat ca trebuie sa circule in asemenea conditii.a adresat, din nou, STB SA o serie de intrebari cu privire la modalitatea de igienizare a mijloacelor de transport in comun. Daca institutia va raspunde, vom reveni cu amanunte.Din pacate - cel putin in relatia cu- lipsa de transparenta a STB SA a devenit obisnuinta. In consecinta, in ultimele luni, intrebarile noastre fie primesc raspunsuri tarziu, fie nu primesc niciun raspuns.