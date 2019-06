Dezvaluiri din interiorul "clanului" functionarilor publici: Salarii nemuncite, sisteme informatice nefunctionale, pile de la partid

Ziare.

Biaciu Tudor, in varsta de 40 de ani, sef de serviciu in Ministerul Dezvoltarii, a lucrat timp de 15 ani in sistemul bugetar. El a povestit pentru Recorder.ro cum arata sistemul "din interior".Barbatul a lucrat, de-a lungul anilor, la ANOFM, Ministerul Muncii, Ministerul Agriculturii, APIA (Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura) si, in prezent, la Ministerul Dezvoltarii.El a dezvaluit ca are un salariu de 100 de milioane de lei, insa ii este rusine sa recunoasca ca este functionar public, pentru ca lumea il considera corupt. Biaciu Tudor a stat de vorba cu cei de la Recorder pentru ca nu vrea sa mai faca parte din aceasta "cangrena"."Eu nu mai vreau sa fiu parte in acest complot, in aceasta cangrena. O sa ma intrebe lumea ce-am facut, iar eu ce o sa spun? (...) 'Pai,. De aia vreau sa plec, pentru ca mi-e rusine de asta", a afirmat el.Barbatul spune ca se cheltuiesc milioane de euro pe sisteme informatice la Casa de Pensii sau la Ministerul Educatiei care nu functioneaza in mod efectiv."Nu cred ca se mai poate face ceva, in momentul in care va dau la dispozitie state de plata pentru oameni care nu vin la birou si nu servesc functia sau nu-si fac treaba, nu isi aduc aportul catre cetatean pe banii pe care-i iau in mod efectiv (si nu ma refer la salarii de-ala de 1.500-2.000 de lei, ma refer la salarii de 6.500 - 7.000 de lei, pe executie) ", a mai spus el.Tudor Biaciu a povestit despre angajate de la diverse DGASPC-uri care veneau cand aveau ele "chef" la serviciu, motiv pentru care nu le-a confirmat pontajul si s-a asigurat scriindu-le celor care monitorizau accesul in institutie.", a spus el.Pe de alta parte, "Ministerul Culturii se judeca intr-o mie de dosare pe niste sume destul de mari", spune el., care duc tot ce inseamna acte administrative si avizul de legalitate in minister. La cabinetul demnitarului sunt trei doamne director de cabinet, iar la informare publica sunt 15 persoane. Si la directia juridica doua persoane. De ce?", a intrebat el retoric.Tudor Biaciu spune ca in administratia publica functioneaza spiritul "de clan", adica intri daca te recomanda cineva sau gasesti o portita, nu pentru ca esti prezentat ca fiind capabil.Iar acum, "toti asteapta sa vada ce se intampla" (dupa incarcerarea lui Dragnea si prabusirea PSD, n.red.) . "Asta e sistemul de clan. Taticul lor s-a dus. Cine vine acuma?", spune el.In opinia lui, solutia ar fi ca "selectia functionarilor publici sa fie facuta pe niste criterii de competenta", iar ei sa fie "selectati electronic, totul transparent".", a intrebat retoric Tudor Biaciu.