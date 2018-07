Dezvoltarea locala se bazeaza pe parteneriat intre comunitate si administratie, nu pe divergente intre cele doua parti

Practicieni-reprezentanti ai celor 103 municipii din tara (206 participanti la workshop-uri regionale, 2000 informati prin materialele produse in proiect)

Mediatori autorizati (160 participanti la workshop-uri regionale)

1000 profesionisti din mediul judiciar informati prin materialele produse in proiect

20 autoritati locale beneficiare de servicii directe de informare/consiliere prin centrul de resurse respectiv asistate in aplicarea procedeului medierii

Prin prezentul comunicat anuntam inceperea proiectului care isi propune, ca si obiectiv general, sa determine o crestere a capacitatii de intelegere si constientizare a cetatenilor, respectiv a responsabililor din administratia publica a municipiilor, cu privire la solutionarea unui litigiu prin folosirea medierii ca metoda alternativa accesibila si amiabila, degrevand instantele de judecata.Pentru indeplinirea obiectivelor specifice asumate, sunt prevazute urmatoarele activitati a se desfasura pe o perioada de 15 luni, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din Romania:1. Cresterea gradului de informare si sprijinire efectiva a cetatenilor pentru a avea acces la informatii relevante privind solutionarea prin mediere a unui litigiu cu administratia publica prin realizarea si difuzarea unei campanii de informare (spot TV, 8 conferinte de presa, 1000 de pliante, un sondaj de opinie, deschiderea unui centru de informare si consiliere pentru cetateni),2. Consolidarea capacitatii administratiei publice municipale pentru a folosi toate parghiile legale in solutionarea prin mediere a disputelor cu cetatenii prin crearea cadrului in care sa se discute despre abordarea obstacolelor existente (8 workshop-uri cu participarea reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale, centru de resurse pentru autoritatile locale),3. Promovarea, la nivelul mediatorilor, a intelegerii asupra specificitatii medierii in cazul diferendelor intre administratie si cetatean (8 actiuni de informare pentru mediatorii din tara), cu un buget care acopera costurile activitatilor tuturor partenerilor dar si cheltuielile administrative intr-un total de 4.147.065,36 RON.Grupul tinta pe care proiectul il va atinge este format din:Intre administratia publica, mai ales cea locala si cetatean, tinde sa se dezvolte o relatie mai degraba conflictuala, inclusiv in sfera de aplicabilitate a legislatiei transparentei - pentru a oferi doar un exemplu. Desi exista metode alternative de solutionare a disputelor, inainte ca acestea sa escaladeze, prin care s-ar diminua cheltuielile celor doua parti in cazul solutionarii litigiilor pe calea instantei de judecata, acestea sunt necunoscute si neutilizate in plan local.Toate acestea in conditiile in care, in ultimii ani, gradul de supra - incarcare cu dosare a instantelor contencios - administrativ de pe langa tribunale a fost intr-o continua crestere ingreunand activitatea acestora. La sfarsitul anului 2016, conform statisticilor provenind chiar de la primariile municipiilor, se aflau pe rolul instantelor intre 600 de litigii la Bistrita - Nasaud si 108 la Deva.Proiectul raspunde inclusiv prevederilor Planului de Actiune privind Strategia pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar 2015 - 2020 cu privire la "degrevarea instantelor si parchetelor prin promovarea, in continuare, a medierii prin informarea publicului si magistratilor asupra utilizarii medierii si actiuni de formare a practicienilor".In fata acestei realitati si potentand premisele de schimbare, consortiul format a luat initiativa de a pune in comun resurse si expertiza (fiecare partener pe domeniul sau de excelenta si cu o abordare complementara) pentru a promova o buna intelegere a medierii ca modalitate de solutionare a situatiilor litigioase in care, din pacate, cetatenii si administratia se afla adesea.