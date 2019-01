Doar un sat din Delta va putea atrage fonduri europene pentru reteaua de canalizare: Sunt prea putini locuitori

Ziare.

com

Situatia este cauzata de faptul ca, iar multe din comunele din Delta nu au in patru localitati din componenta atata populatie, a explicat directorul societatii, Ionel Caraman."Singura localitate care va avea investitii in retele de apa si apa potabila este Chilia Veche. Aici vor fi sisteme de apa potabila, apa uzata, statie de pompare apa uzata si statie de epurare. Aceasta statie de epurare se va realiza dupa tehnologii moderne si va utiliza stuful in tratarea apei uzate", a declarat Ionel Caraman.In prezent, doar doua din cele aproape 20 de localitati din Delta Dunarii, orasul Sulina si satul Maliuc, au retele de canalizare functionale.Statia de epurare va fi realizata dupa modelul unui obiectiv din Republica Moldova, potrivit sursei citate."Statia de epurare este prevazuta cu o tehnologie de epurare mecanica si biologica, precum si cu un sistem de prelucrare a namolului in filtrele plantate cu stuf. Apa uzata este mai intai supusa unui proces de degrosare si apoi pompata in doua etaje de filtre cu stuf unde se produce epurarea biologica si tratarea namolului. La o perioada de 7-10 ani, filtrele de stuf sunt curatate, iar namolul va fi adus pe calea apei si pe uscat la statia de epurare din Tulcea pentru incinerare", a mai spus Caraman.Investitia va fi pusa in practica dupa ce va primi avizul Ministerului Fondurilor Europene.Reteaua de canalizare din orasul Sulina a fost extinsa si modernizata in perioada de programare anterioara printr-un proiect european realizat de societatea Aquaserv SA.In schimb,. Comuna Maliuc are in componenta cinci sate.Alte trei sate din Delta Dunarii, Mila 23, Crisan si Sfantu Gheorghe, au. La Sfantu Gheorghe, sistemul finalizat anul trecut urmeaza sa fie pus in functiune anul acesta, dupa ce autoritatea locala abia a incheiat lucrarile de bransare a gospodariilor la sistem. La Mila 23 si Crisan, sistemele de canalizare nu functioneaza din cauza lipsei bransamentelor si a unor avize de racordare la reteaua de energie