Doi din trei auditori falsifica certificatele energetice, iar autoritatile nu fac nimic. Singurii care pierd sunt romanii

Certificarea energetica se face la telefon si pe Internet

Acesti auditori nu risca nimic. In consecinta, doi din trei falsifica certificate

Cate controale s-au facut si ce sanctiuni s-au dat

Cativa se imbogatesc in vreme ce restul romanilor pierd

Cine ne-a adus in situatia asta si ce se poate face

Ziare.

com

S-a mers atat de departe incat s-au eliberat chiar si certificate energetice pentru cladiri care nici macar nu exista. Desi ar putea impiedica fraudele modificand legislatia, statul nu se grabeste sa intervina.Certificatul energetic al locuintei este un document tehnic care poate fi intocmit doar de un auditor de specialitate. Pe baza caracteristicilor constructiei si a unor masuratori proprii, acesta calculeaza si noteaza in certificat cantitatea de energie necesara pentru incalzirea, ventilarea, iluminarea si alimentarea cu apa calda a locuintei.Cu cat aceasta cantitate de energie e mai mica, cu atat locuinta e considerata mai eficienta din punct de vedere energetic. In consecinta, aceasta primeste un punctaj mai mare (pe o scara de la 1 la 100) si e incadrata intr-o clasa superioara de eficienta energetica, dintre cele 7 existente, notate cu litere de la G la A.Certificatul energetic e prevazut in legislatia romaneasca din anul 2005, dar necesitatea eliberarii sale a fost impusa abia opt ani mai tarziu, cand a intrat in vigoare Legea 159/2013.Acest act normativ stabileste ca nicio locuinta nu mai poate fi vanduta sau inchiriata decat daca e insotita de acest certificat.Inca de pe atunci, multora dintre romani le-a displacut obligatia de a-i deschide usa auditorului energetic venit parca mai degraba sa caute defectele casei decat sa-i sublinieze calitatile. Si parte dintre auditori erau, inca de pe atunci, hotarati sa isi castige usor banii, asa ca pana la urma oamenii s-au inteles si au inceput sa fenteze legea.Asa se face ca astazi, la cinci ani de la intrarea in vigoare a Legii 159/2013, cei mai multi dintre auditori energetici nu mai culeg date de pe teren, asa cum le-o impune metodologia , nu mai sunt nevoiti nici sa masoare si nici sa calculeaza mare lucru.In schimb, fac bani buni din birou, vanzand pe Internet certificate energetice falsificate, intocmite nu pentru a furniza informatii reale, ci pentru a-i oferi proprietarului locuintei avantaje la vanzare sau la inchiriere.Din patru auditori energetici pe care i-am contactat telefonic, trei au acceptat fara rezerve sa ne elibereze un certificat energetic pentru o garsoniera din Cartierul Tei, fara sa vina sa faca masuratori sau macar sa vada daca locuinta exista.La un prim cabinet de auditor am vorbit cu o angajata amabila, care ne-a spus ca nu se ocupa de intocmirea propriu-zisa a certificatelor, ci de marketing. Dar ca e chiar mai bine sa intocmim certificatul fara sa se faca masuratori.Un alt cabinet de auditor, o negociere similara.Nici al treilea auditor n-a ezitat sa accepte sa elibereze certificatul fara nicio vizita la domiciliu, doar in baza informatiilor pe care suntem dispusi sa le trimitem prin email.Presedinta Asociatiei Auditorilor Energetici de Cladiri (AAEC) din Romania, Emilia Mladin, ne-a explicat si de ce au auditorii curajul de negocia la telefon falsificarea certificatelor."Nu risca nimic. Nu s-a ridicat niciun atestat. De fapt, ridicarea atestatului nici macar nu este prevezuta de lege. Se poate doar suspenda atestatul pentru o perioada de 6 luni, dupa care auditorul isi recapata dreptul de a lucra. Si nicaieri nu se va vedea, ulterior, ca atestatul i-a fost suspendat vreodata", a preciazat pentruEmilia Mladin.Tot presedinta AAEC sustine ca nu doi, nu trei, ci aproximativ 70% dintre cei 2.000 de auditori autorizati in Romania falsifica certificate energetice."Sistemul a ajuns intr-o stare de mizerie generalizata. Mai stiti cum se vindeau inainte facturi, la marginea drumului? Exact asa se vand acum certificate energetice pentru cladiri. Din circa 2.000 de auditori energetici cati sunt acum in Romania, cam 20-30% lucreaza asa cum trebuie. Sunt cei care vin frecvent la specializare. Sunt oamenii care muncind, se lovesc de diverse probleme pe care vor sa le inteleaga, ca sa le poata rezolva. Din pacate, tocmai acestia au din ce in ce mai putin de lucru, in conditiile in care piata e ocupata de auditorii care scriu in certificate ce le cer clientii.Am avut cazuri de auditori care au eliberat certificate energetice chiar si pentru cladiri din alte orase, pe care nu le vazusera niciodata. Cineva a solicitat pana si un certificat energetic pentru un imobil care nu exista. Si ce credeti? L-a obtinut!", a declarat Emilia Mladin.Potrivit Articolului 30, alineatul 2, litera b) din Legea 372/2005, inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC) au indatorirea de a verifica "anual, prin sondaj, minim 10% din certificatele si raporatele de audit energetic".La solicitarea scrisa a, ISC ne-a comunicat ca desfasoara controale, dar ca nu poate sti daca isi atinge targetul de 10%, in conditiile in care nu are informatii privind numarul total de certificate emise anual."Inspectoratul de Stat in Constructii nu poate aprecia procentul pe care CPE (certificatele de performanta energetica - n.red.) si RAE (rapoartele de audit energetic - n.red.) verificate il reprezinta din totalul inregistrate anual in bancile de date specifice. Conform prevederilor art.38, alin. (3) din Legea 372/2005,", se arata in comunicatul remis de ISC catreDe ce institutiile statului nu comunica pe aceasta tema si de ce la Ministerul Dezvoltarii ar sta sub cheie informatii de care ISC are nevoie ca sa isi indeplineasca sarcinile e greu de inteles.ISC ne-a mai comunicat ca a facut, in 2016, 252 de controale privind certificatele energetice si raporartele de audit energetic, in urma carora a aplicat 17 sanctiuni. In 2017, s-au facut alte 354 de controale (potrivit datelor partiale) si s-au dat 8 sanctiuni. In 2018, fie nu s-au facut controale, fie ISC nu a comunicat informatiile.Cea mai frecventa abatere constatata la controale de inspectori ISC n-a avut legatura cu eliberarea de certificate energetice catre persoane fizice, ci cu faptul ca mai multe institutii nu afisau certificatul energetic in loc vizibil, asa cum cere legea.Presedintele AAEC, Emilia Mladin, apreciaza ca singurii care au de castigat de pe urma falsificarii certificatelor energetice ale locuintelor sunt auditorii care se preteaza la astfel de practici. Unii dintre acestia, sustine specialista, ar fi castigat sute de mii de euro din astfel de practici, in ultimii cinci ani. In schimb, toti ceilalti romani au doar de pierdut de pe urma acestei situatii."Sa spunem ca vrei sa cumperi o locuinta. Certificatul acesta ar trebui sa iti arate ce calitate are acea locuinta. Daca datele pe care el le contine sunt eronate, ce mai afli? Cumperi orbeste, doar in functie de zona si suprafata. Si de ce te-ai multumi cu atat, cand ai putea foarte bine alege si in functie de calitatea locuintei?E ca si cand te-ai duce in magazin de imbracaminte si ai vedea ca pe etichetele tuturor hainelor scrie ar fi lana si matase. Te uiti atent si iti dai sema ca nu-i asa. Dar cum afli din ce sunt facute? Nu poti afla. Ce cumperi? E o comparatie pe care imi place sa o folosesc, dar care e valabila doar pana la un punct in conditiile in care haine iti cumperi in fiecare an, dar casa iti iei de doua-trei ori in viata sau chiar mai rar", a mai spus Emilia Mladin.Iar cine are ghinionul sa cumpere, fara sa stie, o locuinta cu grad scazut de eficienta energetica, are toate motivele sa isi faca griji.Potrivit Emiliei Mladin, statul roman isi fura singur caciula, tolerand falsificarea certificatelor energetice. Intocmirea corecta a acestora si centralizarea informatiilor pe care le contin urma sa ajute Romania sa se incalzeasca mai ecologic si sa isi respecte angajamentele europene de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Din pacate, la acest moment, cu greu ar putea fi vorba despre asa ceva.Presedintele AAEC sustine ca, in ciuda situatiei dificile, ar fi suficiente cateva modificari bine gandite ale legislatiei pentru a rezolva mare parte dintre probleme. Din pacate, astfel de modificari se lasa asteptate deja de cinci ani."Marea problema este, acum, faptul ca legea nu prevede ca aceste certificate sa aiba un numar unic de inregistrare. Daca l-ar avea, ele ar putea fi inscrise intr-un registru unic national si ar putea fi verficate mult mai usor. In lipsa registrului, e foarte greu sa verifici.Sa spunem ca acum un auditor emite un certificat energetic. Cine stie ca l-a emis? Unde sa te duci sa gasesti date despre acest certificat?Altfel s-ar lua masuri si lucrurile s-ar rezolva".Am solicitat in scris Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice informatii cu privire la bancile de date in care ar trebui sa fie informatii despre certificatele energetice, dar si cu privire la imbunatatirile pe care institutia intentioneaza sa le aduca legislatiei de profil. Pana la momentul redactarii articolului, nu am primit niciun raspuns.Totusi, chiar daca ministerul ar vrea sa rezolve problema, e greu de crezut ca lucrurile s-ar putea schimba in bine peste noapte, dupa cinci ani in care nu s-a facut absolut nimic.