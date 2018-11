Doi elevi olimpici au aprins luminile festive de Craciun in Bucuresti

Ziare.

La momentul festiv au participat mii de bucuresteni, iar butonul a fost apasat de doi elevi olimpici de gimnaziu, o fata si un baiat. Unul dintre ei a castigat primul loc la Olimpiada Nationala de Franceza, iar cel de-al doilea a castigat Olimpiada Nationala de Matematica.In acest an, iluminatul festiv este dedicat Centenarului Marii Uniri, multe dintre elementele decorative simbolizand acest moment. Astfel, au fost concepute si create elemente ornamentale inspirate din opere de arta ale marilor artisti romani. Din cele peste 7.000 de elemente decorative, 800 au rolul de a le aminti bucurestenilor ca sarbatorim Centenarul Marii Uniri.Spre exemplu, o decoratiune inalta de 12 metri si grea de 110 kilograme, montata la kilometrul 0 al Capitalei, aminteste de Coloana Infinitului, sculptura a lui Constantin Brancusi.Merita amintite si decoratiunile care infatiseaza femei cu tulnic. Aceste figurine au 3,5 metri inaltime si sunt pictate manual. In plus, au mai fost amplasate si figurine de 3 metri reprezentand perechi de dansatori in hora, imbracati in straie populare, precum si elemente care amintesc de Regalitate.Potrivit Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti, in oras au fost montate aproximativ 9 milioane de leduri, cu 6 milioane mai multe decat in anii precedenti.Targul de Craciun din Bucuresti - la care s-au aprins luminile festive - va ramane deschis pana in 26 decembrie si va putea fi vizitat intre orele 10.00 si 22.00.