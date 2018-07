Doi primari renunta la zilele orasului ca sa repare drumurile distruse de inundatii

Ziare.

Primarul orasului Dolhasca din judetul Suceava, Decebal Isachi, a declarat, marti, ca a hotarat sa anuleze zilele orasului, eveniment programat pentru perioada 18-19 august dupa ce a primit de la Guvernul Romaniei doar 16.000 de lei, pentru inlaturarea efectelor inundatiilor.Consilierii locali din Dolhasca au aprobat proiectul initiat de primar si au decis relocarea sumei de 80.000 de lei catre investitii urgente in infrastructura afectata de inundatii."Conform raportului intocmit de comisia mixta de la Prefectura din care fac parte si cei de la ISU si SGA si reprezentanti de la drumurile judetene, ei au stabilit o suma de 476.000 de lei. Nu stiu exact care este suma de care am avea nevoie pentru a face reparatiile in urma inundatiilor, ca nu sunt de specialitate, dar aceasta a fost evaluarea facuta de specialisti care au venit, au constatat.Si am primit alocarea de la Guvern de 16.000 de lei pentru drumuri. Daca ma raportez la posibilitatile noastre bugetare, suma de 80.000 de lei destinata zilelor orasului este ceea ce putem face in momentul de fata, este ceea ce putem aloca acum. O sa avem bineinteles o analiza pe buget in perioada imediat urmatoare sa mai identificam si alte sume", a declarat primarul orasului Dolhasca, Decebal Isach.Potrivit acestuia, problemele aparute nu au fost cauzate doar de ploi, ci si pentru ca sunt cetateni care nu inteleg ca trebuie sa isi curete santurile."Exista o obligatie in a decolmata si curataa santurile, podetele si am luat o decizie. Am zis ca e bine sa ne apucam sa facem noi santurile, facem podete acolo unde trebuie si cat ne permite bugetul si apoi ne vom indrepta si catre cei care nu inteleg de vorba buna au si obligatii. Nu este normal sa mearga ISU sa iti scoata apa din casa si tu sa stai peste drum cu o bere in mana si sa te uiti la pompieri cum lucreaza. Este jenant. Cred ca decizia de a anula zilele orasului este o decizie normala pe care ar trebui sa o ia in calcul toti primarii", a mai spus edilul din Dolhasca.Si primarul comunei Stefanesti din judetul Botosani a decis sa anuleze zilele orasului si toate resursele financiare sa fie directionate spre lucrari de inlaturare a pagubelor produse de ploi."Am avut o suma de 30.000 de lei propusa pentru organizarea zilelor orasului Stefanesti insa suma va fi redirectionata spre o serie de proiecte pe care le avem in derulare, pentru cofinantarea unui proiect de asfaltare, pentru dotare pentru situatii de urgenta si pentru pietruirea unor drumuri distruse de ploile din ultima perioada.Am avut mari probleme cu ploile si din pacate, de la Guvern nu am primit niciun ban. Incercam sa facem o serie de reparatii din banii pe care ii avem", a precizat primarul orasului Stefanesti, Florin Butura.