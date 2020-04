Dosar penal la Buzau, dupa ce s-a redus numarul curselor de transport in comun din cauza pandemiei

Ziare.

com

Ancheta procurorilor a pornit in urma unei plangeri care arata ca masurile luate la debutul pandemiei privind reducerea numarului de curse ale operatorului de transport au dus la supraaglomerarea autobuzelor, calatorii fiind nevoiti acum sa se inghesuie intr-un numar mai mic de autobuze pentru a ajunge in zonele in care au nevoie."La data de 21.04.2020, la Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau, a fost inregistrata o cauza penala avand ca obiect comiterea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 1 Cod penal, retinandu-se faptul ca, in cursul lunii martie 2020, au fost luate anumite masuri cu privire la reglementarea transportului in comun de pe raza mun. Buzau si a localitatilor limitrofe, masuri care ar fi condus la supraaglomerarea mijloacelor de transport, existand astfel riscul de infectare a calatorilor cu COVID 19", se arata intr-un comunicat de presa remis de Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau.Decizia societatii de transport a de reduce numarul curselor pe traseele din municipiu si din judet are la baza o hotarare a Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta luata la propunerea primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, si pusa in practica de catre directorul societatii de transport TransBus SA, societate aflata in subordinea Primariei Buzau.