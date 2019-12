Doua bannere au aparut pe Podul Constanta, care azi implineste 80 de ani. Iata cine le-a arborat si de ce

Ziare.

Consilierul local de la Sectorul 1 a identificat un articol publicat in 1940 in care se dau detalii despre scopul podului si despre data de inaugurare: 24 decembrie 1939., se arata in articolul din revista Urbanismul.De la acel moment, podul n-a fost niciodata consolidat, ci doar cosmetizat de cateva ori. Asa s-a ajuns ca ascesta sa aiba un aspect amenintator, de parca ar sta sa se prabuseasca peste Calea Grivitei. In urma unor balbaieli administrative jenante despre carev-a povestit pe larg, reparatiile la pod s-au reluat.Acum, CFR SA - administratorul podului - posteaza la fiecare cateva zile pe pagina de Facebook imagini cu stadiul lucrarilor.Problema, sustine Cristian Bulfon, este ca simpla reparatie a podului - absolut necesara, de altfel - nu e suficienta. Motivul: in partea de nord a Capitalei se construieste un numar foarte mare de locuinte. Asa ca in maxim 2 ani, pe masura ce acestea vor fi date in folosinta, numarul bucurestenilor care vor circula pe Calea Grivitei va creste masiv. Iar asta ar putea chiar bloca soseaua.Potrivit consilierului local, solutia ar fi lucrari de modernizare pentru obtinerea unui "pasaj rutier modern si suficient de incapator pentru traficul din ce in ce mai aglomerat din nodul rutier Grivita - Bucurestii Noi - Chitila"."Sunt proiecte facute. Exista planuri. Dar nu se conctretizeaza nimic. S-a facut un protocol de colaborare intre autoritati pentru rezolvarea problemelor din zona Podului Constanta. Dar n-au fost decat vorbe frumoase si atat. Nimeni nu face nimic...", a explicat Cristian Bulfon pentruPMB a sustinut in ultimii ani ca doreste sa ia in administrare Podul Constanta de la Ministerul Transporturilor (si de la CFR SA) pentru a-l reabilita si pentru a largi calea de rulare.In context, CFR SA a transmis pentruca vrea sa dea podul si ca e in cautarea de "solutii legale pentru transferul obiectivului". Dar pana la urma, CFR SA n-a mai idenfiticat respectivele solutii si a ramas cu podul, pe care acum il repara.In afara reparatiilor pe care le face la pod societatea Infra System Proiect SRL contractata de CFR SA, alte planuri concrete, realizabile, pentru largirea Caii Grivita si a podului nu exista. Ramane sa vedem ce se va intampla pe masura ce soseaua se va aglomera din ce in ce mai mult, in urmatorii ani.