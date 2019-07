Dupa 7 ani de mandat, Negoita a descoperit ca in Sectorul 3 exista mafie imobiliara: Dupa cate am aflat, depun plangere penala

Negoita spune ca si Traian Basescu e de vina ca bucurestenii raman fara spatii verzi

Negoita sustine ca abia descopera neregulile, desi e primar din 2012

Inainte de a inainta sesizarea, edilul Sectorului 3 a facut si cateva scurte declaratii de presa.Printre altele, la solicitarea jurnalistilor, Negoita a spus ca mai multe gradinite si scoli au pierdut din spatiul verde disponibil dupa ce zeci de hectare de teren au fost retrocedate, fara discernamant."De vina sunt in primul rand proprietarii terenurilor. Dar acestia au avut sprijin masiv din partea unor institutii ale statului (...) Este o grupare infractionala organizata", a declarat Robert Negoita.Intrebat de presa cine face parte din aceasta grupare infractionala si, mai ales, cine o conduce, Negoita a raspuns ca spera ca organele de ancheta sa stabileasca aceste lucruri cu certitudine.La insistentele jurnalistilor, edilul Sectorului 3 a declarat ca de vina pentru retrocedarea unor spatii verzi sunt si "fosti primari ai Capitalei", printre care Traian Basescu."In ultima zi de mandat, a semnat retrocedarea unei suprafete importante din preajma parcului IOR (fosta baza sportiva Spartac), iar a doua zi era la Cotroceni", a sustinut Robert Negoita.Terenul de 8 hectare al fostei baze sportive a fost, intr-adevar, retrocedat in baza unei decizii a lui Traian Basescu, in vremea cand acesta era primar general al Capitalei.Terenul a ajuns la Dan Romalo, urmasul familiei boieresti care a detinut mosia Dudesti-Ciolpani. Ulterior, acesta a instrainat terenul. Dupa ce a trecut pe la mai multi intermediari, suprafata a ajuns in proprietatea unei societati portugheze.Destinatia terenului s-a schimbat, in documentele de urbanism. Astfel, buna parte din suprafata care - in planul Urbanistic General al Capitalei avea destinatia de spatiu verde - s-a transformat in suprafata pe care se pot construi cladiri cu cel mult 4 etaje.Pe respectivul teren s-a ridicat mall-ul Park Lake.Pana la momentul publicarii acestui material, Traian Basescu nu a putut fi contactat pentru a oferi detalii si un punct de vedere cu privire la acuzatiile pe care i le aduce Robert Negoita.Jurnalistii l-au mai intrebat pe edilul Negoita si de ce depune abia acum - dupa 7 ani de mandat - o sesizare penala in cazul spatiilor verzi retrocedate., a declarat Robert Negoita pentru a explica lentoarea cu care a actionat.Ceea ce n-a mai spus edilul de sector este ca el insusi - impreuna functionarii pe care ii conduce - refuza sa dea detalii clare cu privire la actiunile luate pentru recuperarea unor spatii verzi.Spre exemplu, in cazul suprafetei de 14.310 metri patrati din Parcul Brancusi, retrocedata in 2011, directorul Directiei Juridice a Primariei Sector 3, Roxana Cirstea, a declarat intr-o sedinta recenta a Consiliului Local a Primariei Sectorului 3 ca institutia a contestat dreptul de proprietate al celei care detine terenul (adica al octogenarei Maria Cocoru) . Cu toate acestea - din cate am putut noi intelege - din raspunsurile scrise emise de Primaria Sectorului 3 la solicitareasi Asociatiei Salvati Bucurestiul, acest drept de proprietate n-ar fi fost contestat Greu de inteles este de ce - in loc sa faca lumina in acest caz prezentand documente si informatii juridice precise, la sedintele de Consiliul Local - primarul Robert Negoita a preferat sa tina niste discursuri inutile, certandu-i pe cetatenii care-i cereau informatii.