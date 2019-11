Dupa atatea avarii, RADET a facut comandament si a venit cu tevi ruginite: Reteaua a fost lasata de izbeliste, trebuia schimbata acum 25 de ani! (Foto)

Foto: Facebook/ Vitalie Cojocari

Cata apa pierde RADET. Riscam sa ramanem cu totii in frig, in lunile care vin?

La discutii, oficialii Regiei au prezentat presei mai multe tevi de termoficare extrem de degradate pentru a ilustra starea precara a sistemului si a justifica avariile. In schimb, Regia evita sa comunice pierderile zilnice de apa si spune ca lucreaza cat de bine poate, in conditiile in care nu are suficienti angajati.Joi, mai multe magistrale ale RADET au pocnit, pe rand . Asa ca au ramas fara caldura si apa calda circa 400 de blocuri din zonele Apusului, Grozavesti, Aviatiei si Fundeni (unde s-a intrerupt furnizarea si catre 3 spitale). Per total, mii de oameni au fost afectati.Din informatiile, in anii trecuti, astfel de avarii masive nu aveau loc decat in cursul iernii, pe ger, cand sistemul de distributie al agentului termic era suprasolicitat.Ca sa justifice sistarea furnizarii si aparitia avariilor, RADET a invitat presa la o sedinta de comandament si a transmis ca face tot ce ii sta in putinta, de vreme ce in ultimii 30 de ani si-a injumatatit numarul de angajati. In paralel, PMB n-a investit prea mult in inlocuirea tevii.. Zonele afectate sunt mult mai multe decat fizic poate interveni RADET pe timpul verii, fiind un interval foarte scurt de timp.In anul 2015, timp de 9 luni, RADET nu a avut contract de achizitie teava, precum si alte componente necesare intretinerii sistemului. In momentul de fata nu suntem unde ar trebui sa fim, nici in ceea ce priveste materialele, nici salariile si nici conditiile de munca, dar pentru prima data in acest an au fost achizitionate componente ce nu au mai fost aduse de 10 ani, respectiv vane si compensatori.S-a finalizat cea mai mare licitatie din istoria RADET pentru achizitia a 27.000 de vane cu diametre de la 50 pana la 1000 mm", a transmis institutia, dupa comandament.Directorul executiv al Companiei Municipale Termoenergetica SA, Alexandru Burghiu, a explicat pe larg pentruce investitii a facut RADET pentru a reabilita reteaua de termoficare.De asemenea, Compania Municipala Energetica a comunicat ce modernizari a adus retelei.Din intelegerea, ritmul investitiilor si al lucrarilor a fost, in 2019, ceva mai alert decat in 2018. Cu toate astea, s-a putut inlocui mai putin de 3% din total de teava veche de termoficare din subteranele Capitalei Asa ca in aceasta toamna magistralele RADET pocnesc mai multe decat oricand, iar pierderile sunt mai mari.Sistemul de termoficare al Capitalei - cel mai mare din Romania - are mai multe componente.Primele sunt CET-urile administrate de ELCEN. Acestea produc apa fierbinte pe care o livreaza pe magistrala tur (conducta groasa, cu diametru de pana la 1,2 metri) catre circa 1.000 de puncte termice amplasate in toata Capitala.Ati crede ca aceasta apa oparita ajunge in calorifere si la robinete? Ei bine, nu! De la punctele termice, apa respectiva se intoarce, pe magistrala de retur (conducta la fel de groasa ca si magistrala tur), direct la centrala care a livrat-o.Ce rost are deci tot acest circuit? E foarte simplu. Apa fiarta de la CET este transportata pana la punctul termic doar ca sa treaca printr-un dispozitiv numit schimbator de caldura. In interiorul acestuia, apa de la CET o incalzeste pe cea care pleaca pe conducte mai subtiri - numite retea secundara de distributie - catre calorifere si robinete.Marea problema este ca, in ultimii ani, din conducte curge apa fierbinte livrata de CET-uri. Iar ca sistemul sa functioneze, CET-urile inlocuiesc apa care se scurge cu alta, rece, numita "apa de adaos".Cu cat sistemul functioneaza mai prost, cu atat e nevoie de mai multa apa de adaos. In anii trecuti, din sursele, la finele lui noiembrie, CET-urile livrau cam 1.700 - 1.800 de tone de apa de adoas pe ora in reteaua RADET. In caz de ger sau avarie masiva, cantitatea de apa de adaos livrata creste la 2.000 de tone pe ora sau chiar depasea acest prag.In acest an, RADET a ales sa nu mai comunice, zilnic, de cata apa de adaos are nevoie (mai exact, ce pierderi inregistreaza). In schimb, surse avizate din sistem au precizat pentruca CET-urile livreza acum circa 1.970-1.980 de tone de apa de adaos pe ora catre RADET. Iar asta inseamna ca RADET are nevoie astazi, in mod curent, de cantitatea de apa de adaos pe care in anii trecuti o cerea doar in situatii de criza.Care e problema? E foarte simplu. Anterior, in cursul acestei luni, administratorul special al ELCEN, Claudiu Cretu, a transmis ca CET-urile pot asigura peste 2.000 de tone de apa de adaos pe ora doar pentru o perioada limitata , de cateva ore consecutive. Dupa acele cateva ore, intregul sistem ar ceda, iar bucurestenii ar ramane fara apa calda si caldura.In plus, oprirea CET-urilor ar periclita si alimentarea Bucurestiului cu energie electrica (de vreme ce aceste centrale produc, in regim de cogenerare, atat electricitate, cat si caldura).Ce poate face administratia Firea pentru a evita dezastrul? In acest moment, singura solutie este sa gaseasca moduri de a tine sistemul in functiune. Si, in paralel, sa lupte ca sa nu piarda banii europeni care i-ar permite sa inlocuiasca, in anii urmatori, cam un sfert din conducta uzata.