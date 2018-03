Dupa doar o ora si jumatate de ninsoare, in Suceava a fost oprit tot transportul public

Ziare.

Acesta a spus ca Societatea de Transport Public Local (TPL), fara sa anunte conducerea municipalitatii, si considera ca masura a fost una exagerata, in conditiile in care, iar pe bulevardele principale se putea circula."Am solicitat colegilor de la biroul de transport al primariei sa ceara o informare in scris de la TPL. Acest lucru nu s-a intamplat niciodata in ultimii 16 ani.S-a tinut legatura cu seful serviciului de ecologizare, care a spus ca poate pune la dispozitie o masina de deszapezire care sa circule in fata autobuzelor acolo unde nu se circula. Cei de la TPL ne-au explicat telefonic ca au adoptat aceasta masura pentru ca era sambata seara si nu erau multi calatori. Normal este ca sistemul de transport public sa functioneze atunci cand sucevenii isi lasa masinile acasa si acolo unde sunt probleme, punctual, sa intervenim", a spus Harsovschi.Pe de alta parte, directorul TPL, Darie Romaniuc, a precizat ca masura a fost adoptata din cauza vremii nefavorabile, dupa ce doua autobuze au derapat in zona blocului IRE din cartierul Obcini si au avariat usor doua masini parcate."Cele doua autobuze erau echipate cu cauciucuri de iarna si nu aveau viteza in momentul producerii accidentelor. Numai ca, din cauza zapezii moi si a ghetii formate, mergeau la vale fara niciun control, desi franele erau calcate pana la podea. Mergeau ca saniile. A trebuit sa oprim total circulatia lor, pentru a nu se produce accidente mult mai grave, in care sa punem in pericol nu doar soferii si calatorii acestora, dar si alti participanti la trafic", a spus Romaniuc.Iata ce ne rezerva vremea pana pe 1 aprilie