ELCEN o someaza pe Firea sa plateasca factura pentru caldura pe luna decembrie

Ziare.

com

Conform somatiei, in 15 zile trebuie platiti 169.737.732,52 lei, care reprezinta contravaloarea energiei termice livrate de ELCEN catre Termoenergetica in luna decembrie 2019.In cazul in care Compania Municipala Termoenergetica nu va da curs somatiei de plata, ELCEN va proceda in conformitate cu prevederile Codului de Procedura Civila, pentru a solicita plata integrala a sumei datorate."Trebuie sa recunosc ca sunt profund dezamagit de comportamentul Termoenergetica. Atunci cand s-a semnat contractul dintre ELCEN si Termoenergetica, anul trecut, inainte sa inceapa iarna, am crezut ca Termoenergetica nu va repeta practicile falimentare ale RADET-ului, adica sa beneficieze de energie termica fara sa plateasca facturile pe care s-au angajat sa le plateasca. ELCEN si-a indeplinit angajamentul si a livrat energie termica in luna decembrie, iar bucurestenii nu au au avut de suferit din cauza ELCEN, ci doar din cauza retelei de distributie de caldura, administrate de Primaria Generala a Municipiului Bucuresti, care a tot avut avarii, defectiuni si tot felul de probleme.Acum, pe buna dreptate, ELCEN cere plata pentru caldura furnizata, somand Termoenergetica sa plateasca factura in termen de 15 zile. Daca Termoenergetica ignora aceasta somatie, vom cesiona creanta ANAF-ului si sunt convins ca ANAF stie sa recupereze sumele restante", a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu, citat intr-un comunicat remisA.G.