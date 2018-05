Elevii se revolta ca au fost pusi sa defileze la o parada la Constanta. Primarul: Nu ma intereseaza. 2 copii din 30.000 inseamna zero

Parada de la Constanta

Elevii spun ca a fost ordin pe scoala, primarului nu-i pasa

Asociatia Elevilor a criticat aceasta initiativa, spunand ca are reminiscente comuniste si ca multi dintre copii "au fost adusi cu scoala", dupa ce "s-a dat ordin pe unitate". Intrebat despre aceste critici, primarul Constantei, Decebal Fagadau, a raspuns: "Nu ma intereseaza. E foarte bine pentru democratie, este un moment de bucurie".Peste doua mii de persoane s-au adunat luni dupa-amiaza in fata Salii Sportului pentru a participa la aceasta parada de Ziua Constantei.Prima a plecat fanfara din cadrul Palatului Copiilor, urmand apoi oficialii, printre care primarul Decebal Fagadau, presedintele Consiliului Judetean, Marius Horia Tutuianu si prefectul Ioan Albu. Au urmat apoi sportivi de la diverse cluburi locale, elevi de la mai multe scoli din municipiu, militari, politisti, pompieri, reprezentanti ai fortelor militare britanice si americane de la baza de la Mihail Kogalniceanu. Parada a fost inchisa de jandarmi calare.Defilarea s-a desfasurat pana in Piata Ovidiu, iar pe tot traseul s-au aflat sute de oameni care au urmarit evenimentul si au facut fotografii.Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a spus ca parada a fost "un moment frumos", iar cei care au dat tonul, copiii, sunt "cei care vor da linia de viitor a orasului"."Este un moment frumos, asa cum este si orasul nostru, si cum asa cum este nu doar trecutul, ci si viitorul orasului nostru. Ma bucur sa vad ca alaturi de structurile MApN si Ministerului de Interne, alaturi de partenerii din baza de la Mihail Kogalniceanu cei care dau tonul zilei de astazi sunt cei care vor da linia de viitor a orasului nostru, copiii. Si vreau sa le multumesc celor din scoli, licee, universitati, celor din cluburile sportive", a afirmat Decebal Fagadau.Decizia organizarii acestei parade a fost criticata de Asociatia Elevilor din Constanta, presedintele acesteia spunand ca evenimentul are reminiscente comuniste."Consideram ca activitatea organizata de Primaria Constanta cu ocazia Zilei Constantei, aceasta parada, reprezinta reminiscentele comuniste, reminiscentele perioadei in care romanii au suferit foarte mult. Administratia Publica Locala a incercat astfel sa mascheze faptul ca nu a reusit sa organizeze niste activitati care sa fie cu adevarat interesante pentru Ziua Constantei, ba chiar au anulat licitatia pentru activitati. Multi dintre copiii adusi aici au venit cu scoala. Am primit mesaje de la elevi ca s-a dat ordin pe scoala sa vina aici, au fost inclusiv de la Universitatea Ovidius", a declarat presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Mihai Tanase.Intrebat despre faptul ca exista si contestatari la adresa acestui eveniment, Decebal Fagadau, care e si presedinte al PSD Constanta, a spus: "Nu ma intereseaza. E foarte bine pentru democratie, este un moment de bucurie. Sper sa fie din ce in ce mai multa lume la o asemenea sarbatoare care este a orasului nostru. Doi copii din 30.000 de mii inseamna zero".